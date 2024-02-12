Происшествия ДТП В Екатеринбурге из-за массового ДТП закрыто движение по мосту. Фото, видео 12 февраля 2024 в 22:29 Размер текста - 17 + На месте ДТП работают медики и спасатели Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту столкнулось несколько автомобилей. Из-за ДТП движение по мосту было ограниченно, сообщили очевидцы происшествия. «Массовое ДТП на Блюхера. Мост полностью перекрыт», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Уточняется, что на месте происшествия работают спасатели и медики. Около моста появилась большая пробка. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» (https://t.me/incekb/24982) В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту столкнулось несколько автомобилей. Из-за ДТП движение по мосту было ограниченно, сообщили очевидцы происшествия. «Массовое ДТП на Блюхера. Мост полностью перекрыт», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Уточняется, что на месте происшествия работают спасатели и медики. Около моста появилась большая пробка. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям