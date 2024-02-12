На месте ДТП работают медики и спасатели
В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту столкнулось несколько автомобилей. Из-за ДТП движение по мосту было ограниченно, сообщили очевидцы происшествия.
«Массовое ДТП на Блюхера. Мост полностью перекрыт», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Уточняется, что на месте происшествия работают спасатели и медики. Около моста появилась большая пробка.
Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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