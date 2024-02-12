В Екатеринбурге из-за массового ДТП закрыто движение по мосту. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, кушва, станция скорой помощи, скорая медицинская помощь
На месте ДТП работают медики и спасатели Фото:

В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту столкнулось несколько автомобилей. Из-за ДТП движение по мосту было ограниченно, сообщили очевидцы происшествия.

«Массовое ДТП на Блюхера. Мост полностью перекрыт», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Уточняется, что на месте происшествия работают спасатели и медики. Около моста появилась большая пробка.

Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту столкнулось несколько автомобилей. Из-за ДТП движение по мосту было ограниченно, сообщили очевидцы происшествия. «Массовое ДТП на Блюхера. Мост полностью перекрыт», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ». Уточняется, что на месте происшествия работают спасатели и медики. Около моста появилась большая пробка. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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