Мать фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова рассказала подробности о Собчак

Собчак не помогла фигуранту дела о вымогательстве у Чемезова Тамерлану Бигаеву

12 февраля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Залина Адеева рассказала, что Ксения Собчак не помогла ее сыну Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка Ксения Собчак не предлагала никакой помощи семье обвиняемого по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом заявила мать Тамерлана Бигаева Залина Адеева. «Собчак никогда с нами (с семьей обвиняемого — прим. URA.RU) не связывалась, никакие условия никогда она не предлагала, ничего, никакой помощи», — передает слова Адеевой газета «Известия». Она подчеркнула, что Собчак никогда не звонила Бигаеву, он «просто работал у нее по договору». По мнению Адеевой, Собчак подставила своих работников. Женщина уверенна, что журналистка должна была признать, что мужчины работали именно на нее. Хамовнический суд Москвы огласил приговор бывшему коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, главреду журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тимуру Бигаеву 12 февраля.Следствие считает, что команда вымогала деньги у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram. Фигуранты свою вину отрицают. Сын Адеевой получил семь лет колонии по этому делу.

Журналистка Ксения Собчак не предлагала никакой помощи семье обвиняемого по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом заявила мать Тамерлана Бигаева Залина Адеева. «Собчак никогда с нами (с семьей обвиняемого — прим. URA.RU) не связывалась, никакие условия никогда она не предлагала, ничего, никакой помощи», — передает слова Адеевой газета «Известия». Она подчеркнула, что Собчак никогда не звонила Бигаеву, он «просто работал у нее по договору». По мнению Адеевой, Собчак подставила своих работников. Женщина уверенна, что журналистка должна была признать, что мужчины работали именно на нее. Хамовнический суд Москвы огласил приговор бывшему коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, главреду журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тимуру Бигаеву 12 февраля.Следствие считает, что команда вымогала деньги у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram. Фигуранты свою вину отрицают. Сын Адеевой получил семь лет колонии по этому делу.