12 февраля 2024

Администрация Перми требует снести рестораны в центральном парке

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, судебное заседание, суд
Администрация подала в суд два иска Фото:

Администрация Свердловского района Перми подала два иска к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР) с требованием признать самостроем ряд заведений общепита на территории парка, а также отсутствие у ЦПР права собственности на театральную эстраду. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда.

«В конце прошлой недели администрация Свердловского района Перми направила иск к ЦПР. Администрация района добивается признания самостроем шести зданий, среди которых кафе „Халва“ и Casa Mia», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на арбитражный суд. В мэрии изданию подтвердили, что иск был подан после выявления фактов возведения самовольных построек при «отсутствии необходимых разрешений».

В рамках еще одного иска городская власть требует признать отсутствующим у центрального парка права собственности на театральную эстраду. По требованию департамента земельных отношений суд запретил проведение регистрационных действий со спорными объектами.

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Администрация Свердловского района Перми подала два иска к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР) с требованием признать самостроем ряд заведений общепита на территории парка, а также отсутствие у ЦПР права собственности на театральную эстраду. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда. «В конце прошлой недели администрация Свердловского района Перми направила иск к ЦПР. Администрация района добивается признания самостроем шести зданий, среди которых кафе „Халва“ и Casa Mia», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на арбитражный суд. В мэрии изданию подтвердили, что иск был подан после выявления фактов возведения самовольных построек при «отсутствии необходимых разрешений». В рамках еще одного иска городская власть требует признать отсутствующим у центрального парка права собственности на театральную эстраду. По требованию департамента земельных отношений суд запретил проведение регистрационных действий со спорными объектами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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