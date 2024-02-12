Администрация Перми требует снести рестораны в центральном парке

13 февраля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Администрация подала в суд два иска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Свердловского района Перми подала два иска к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР) с требованием признать самостроем ряд заведений общепита на территории парка, а также отсутствие у ЦПР права собственности на театральную эстраду. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда. «В конце прошлой недели администрация Свердловского района Перми направила иск к ЦПР. Администрация района добивается признания самостроем шести зданий, среди которых кафе „Халва“ и Casa Mia», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на арбитражный суд. В мэрии изданию подтвердили, что иск был подан после выявления фактов возведения самовольных построек при «отсутствии необходимых разрешений». В рамках еще одного иска городская власть требует признать отсутствующим у центрального парка права собственности на театральную эстраду. По требованию департамента земельных отношений суд запретил проведение регистрационных действий со спорными объектами.

Администрация Свердловского района Перми подала два иска к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР) с требованием признать самостроем ряд заведений общепита на территории парка, а также отсутствие у ЦПР права собственности на театральную эстраду. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда. «В конце прошлой недели администрация Свердловского района Перми направила иск к ЦПР. Администрация района добивается признания самостроем шести зданий, среди которых кафе „Халва“ и Casa Mia», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на арбитражный суд. В мэрии изданию подтвердили, что иск был подан после выявления фактов возведения самовольных построек при «отсутствии необходимых разрешений». В рамках еще одного иска городская власть требует признать отсутствующим у центрального парка права собственности на театральную эстраду. По требованию департамента земельных отношений суд запретил проведение регистрационных действий со спорными объектами.