В ФРГ признались, почему боятся победы Трампа на выборах в США

Оттен: победа Трампа на выборах вынудит ФРГ больше тратить на поддержку Киева

13 февраля 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Трамп выступил против крупных денежных займов Киеву Фото: The White House В Германии опасаются, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США, ФРГ придется больше тратить на поддержку Киева. Об этом заявил депутат комитета обороны бундестага Герольд Оттен. «В ФРГ допускают возможность, что победа Трампа на выборах вынудит Берлин больше тратить на поддержку Киева… Дональд Трамп выступил против крупных денежных займов Киеву, потому что они могут просто не вернуться в США», — пишут «Известия» со ссылкой на слова Оттена. Депутата беспокоит, что американская военная помощь Украине снизится, тогда Берлину придется взять на себя больше расходов. В ФРГ уже чувствуется усталость от конфликта на Украине. Германия и так платит больше, чем должна была. В 2024 году ФРГ намерена выделить на поддержку Украины семь миллиардов евро. Другие страны Евросоюза (ЕС) также не готовы наращивать военную поддержку Киева. Евросоюз ранее утвердил постановление, которое допускает возможность использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины. Документ открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции, следует из заявления ЕС.

В Германии опасаются, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США, ФРГ придется больше тратить на поддержку Киева. Об этом заявил депутат комитета обороны бундестага Герольд Оттен. «В ФРГ допускают возможность, что победа Трампа на выборах вынудит Берлин больше тратить на поддержку Киева… Дональд Трамп выступил против крупных денежных займов Киеву, потому что они могут просто не вернуться в США», — пишут «Известия» со ссылкой на слова Оттена. Депутата беспокоит, что американская военная помощь Украине снизится, тогда Берлину придется взять на себя больше расходов. В ФРГ уже чувствуется усталость от конфликта на Украине. Германия и так платит больше, чем должна была. В 2024 году ФРГ намерена выделить на поддержку Украины семь миллиардов евро. Другие страны Евросоюза (ЕС) также не готовы наращивать военную поддержку Киева. Евросоюз ранее утвердил постановление, которое допускает возможность использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины. Документ открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции, следует из заявления ЕС.