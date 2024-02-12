В ХМАО объявлена актировка для школьников первой смены

В большей части городов и поселков ХМАО из-за морозов 13 февраля отменены занятия для школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«На утро 13 февраля температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 29,4 до минус 37 градусов. Скорость ветра 0-2 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах и поселках: Покачи, Когалым, Светлый, Игрим, Сорум, Сосновка, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Корлики, Саранпауль, Щекурья. Дома останутся школьники с 1-й по 8-й класс в следующих населенных пунктах: Сургут, Лянтор, Белоярский, Радужный, Березово, Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Нижнесортымский, Новоаганск, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Бобровский, Горноправдинск, Салым. Ученики начальной школы не учатся в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, Ханты-Мансийске, Нягани, Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Излучинске, Коммунистическом, Унъюгане, Пойковском, а также в поселках Юганская Обь, Усть-Юган, Сингапай, Каркатеевы, Выкатной, Кирпичный, Красноленинский, Луговской, Сибирский, Кедровый, Куть-Ях, Сентябрьский, Высокий Мыс.
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