В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

В Курганской области в пожаре погибли дети
В Курганской области деревне Галаево (Кетовский округ) на пожаре погибла вся семья. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России.
«В загорелся частный жилой дом. Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. На пожаре были обнаружены тела пять погибших, трое из них — дети», — говорится в сообщении.
На месте работают 22 специалиста и 9 единиц техники. Спасатели продолжают тушить пожар.
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