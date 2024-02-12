12 февраля 2024

В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области в пожаре погибли дети Фото:

В Курганской области деревне Галаево (Кетовский округ) на пожаре погибла вся семья. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России.

«В загорелся частный жилой дом. Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. На пожаре были обнаружены тела пять погибших, трое из них — дети», — говорится в сообщении.

На месте работают 22 специалиста и 9 единиц техники. Спасатели продолжают тушить пожар.

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В Курганской области деревне Галаево (Кетовский округ) на пожаре погибла вся семья. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России. «В загорелся частный жилой дом. Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. На пожаре были обнаружены тела пять погибших, трое из них — дети», — говорится в сообщении. На месте работают 22 специалиста и 9 единиц техники. Спасатели продолжают тушить пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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