Минобороны Армении заявило о двух убитых при обстреле со стороны Азербайджана

Двое армянских военнослужащих погибли при обстреле со стороны Азербайджана. Об этом сообщает минобороны Армении.
«В результате обстрела азербайджанских военных, по предварительным данным, есть двое убитых и раненых», — сказано в сообщении. Ранее военное ведомство республики сообщило, что утром 13 февраля подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в районе села Неркин Ханд, расположенного вблизи с границей. Огонь велся из стрелкового оружия. По предварительной информации, с армянской стороны были раненые.
Двое армянских военнослужащих погибли при обстреле со стороны Азербайджана. Об этом сообщает минобороны Армении. «В результате обстрела азербайджанских военных, по предварительным данным, есть двое убитых и раненых», — сказано в сообщении. Ранее военное ведомство республики сообщило, что утром 13 февраля подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в районе села Неркин Ханд, расположенного вблизи с границей. Огонь велся из стрелкового оружия. По предварительной информации, с армянской стороны были раненые.