Минобороны Армении заявило о двух убитых при обстреле со стороны Азербайджана

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Огонь велся из стрелкового оружия Фото:

Двое армянских военнослужащих погибли при обстреле со стороны Азербайджана. Об этом сообщает минобороны Армении.

«В результате обстрела азербайджанских военных, по предварительным данным, есть двое убитых и раненых», — сказано в сообщении. Ранее военное ведомство республики сообщило, что утром 13 февраля подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в районе села Неркин Ханд, расположенного вблизи с границей. Огонь велся из стрелкового оружия. По предварительной информации, с армянской стороны были раненые.

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Двое армянских военнослужащих погибли при обстреле со стороны Азербайджана. Об этом сообщает минобороны Армении. «В результате обстрела азербайджанских военных, по предварительным данным, есть двое убитых и раненых», — сказано в сообщении. Ранее военное ведомство республики сообщило, что утром 13 февраля подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в районе села Неркин Ханд, расположенного вблизи с границей. Огонь велся из стрелкового оружия. По предварительной информации, с армянской стороны были раненые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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