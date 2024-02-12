12 февраля 2024

Губернатор Шумков выразил соболезнования родным погибшей в пожаре семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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День рождения Курганской области. Курган, шумков вадим, топ
Губернатор Шумков поручил оказать поддержку родным погибшей в пожаре семьи Фото:
новость из сюжета
В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным многодетной семьи, погибшей в пожаре в Кетовском округе, и поручил оказать им поддержку. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Им региональными властями будет оказана психологическая и иная необходимая помощь», — указано в сообщении.

На место пожара в деревне Галаево выехали замгубернатора Наталья Кирилова и начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова. Там также работает глава Кетовского округа Олег Язовских. Власти отметили, что профильные ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ночью в деревне сгорел частный дом. В МЧС России сообщили, что в огне погибли пять человек, в том числе трое детей. При этом в доме был пожарный извещатель. Было возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Все подробности пожара — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным многодетной семьи, погибшей в пожаре в Кетовском округе, и поручил оказать им поддержку. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Им региональными властями будет оказана психологическая и иная необходимая помощь», — указано в сообщении. На место пожара в деревне Галаево выехали замгубернатора Наталья Кирилова и начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова. Там также работает глава Кетовского округа Олег Язовских. Власти отметили, что профильные ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Ночью в деревне сгорел частный дом. В МЧС России сообщили, что в огне погибли пять человек, в том числе трое детей. При этом в доме был пожарный извещатель. Было возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Все подробности пожара — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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