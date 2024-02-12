Губернатор Шумков выразил соболезнования родным погибшей в пожаре семьи

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным многодетной семьи, погибшей в пожаре в Кетовском округе, и поручил оказать им поддержку. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.
«Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Им региональными властями будет оказана психологическая и иная необходимая помощь», — указано в сообщении.
На место пожара в деревне Галаево выехали замгубернатора Наталья Кирилова и начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова. Там также работает глава Кетовского округа Олег Язовских. Власти отметили, что профильные ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ночью в деревне сгорел частный дом. В МЧС России сообщили, что в огне погибли пять человек, в том числе трое детей. При этом в доме был пожарный извещатель. Было возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Все подробности пожара — в онлайн-трансляции URA.RU.
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