В доме курганской семьи, где в пожаре сгорели пять человек, был извещатель

В доме семьи, где в огне сгорели пять человек, был установлен пожарный извещатель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских.
«Семья была благополучная. В частном доме был установлен пожарный извещатель. Происшествием занимаются следственные органы», — рассказал URA.RU Язовских.
Трагедия с многодетной семьей случилась 13 февраля в деревне Галаево. Огонь возник в частном доме по улице Береговой около трех часов ночи. В МЧС России сообщили, что в огне погибли пять человек, в том числе трое детей. На ЧП работали девять пожарных машин и 22 спасателя. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Все подробности пожара — в онлайн-трансляции URA.RU.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.