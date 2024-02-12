12 февраля 2024

В доме курганской семьи, где в пожаре сгорели пять человек, был извещатель

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Пожар в деревне Галаево произошел ночью 13 февраля Фото:

В доме семьи, где в огне сгорели пять человек, был установлен пожарный извещатель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских.

«Семья была благополучная. В частном доме был установлен пожарный извещатель. Происшествием занимаются следственные органы», — рассказал URA.RU Язовских.

Трагедия с многодетной семьей случилась 13 февраля в деревне Галаево. Огонь возник в частном доме по улице Береговой около трех часов ночи. В МЧС России сообщили, что в огне погибли пять человек, в том числе трое детей. На ЧП работали девять пожарных машин и 22 спасателя. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Все подробности пожара — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В доме семьи, где в огне сгорели пять человек, был установлен пожарный извещатель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских. «Семья была благополучная. В частном доме был установлен пожарный извещатель. Происшествием занимаются следственные органы», — рассказал URA.RU Язовских. Трагедия с многодетной семьей случилась 13 февраля в деревне Галаево. Огонь возник в частном доме по улице Береговой около трех часов ночи. В МЧС России сообщили, что в огне погибли пять человек, в том числе трое детей. На ЧП работали девять пожарных машин и 22 спасателя. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Все подробности пожара — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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