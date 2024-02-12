В свердловской области на 137 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
«По предварительным данным, произошло столкновение автомашины LADA Granta и грузового автомобиля Scania», — говорится в сообщении. Также известно, что мужчина и женщина, которые являлись водителем и пассажиром легкового автомобиля, скончались на месте в момент извлечения их из искореженного корпуса автомашины.
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельного ДТП. Окончательная причина трагедии будет установлена в ходе расследования.
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