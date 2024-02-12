Происшествия ДТП На свердловской трассе произошла смертельная авария грузовика с легковушкой. Фото 13 февраля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 + В результате аварии погибли двое людей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В свердловской области на 137 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». «По предварительным данным, произошло столкновение автомашины LADA Granta и грузового автомобиля Scania», — говорится в сообщении. Также известно, что мужчина и женщина, которые являлись водителем и пассажиром легкового автомобиля, скончались на месте в момент извлечения их из искореженного корпуса автомашины. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельного ДТП. Окончательная причина трагедии будет установлена в ходе расследования. Смертельная авария произошла на 137 километре трассы «Екатеринбург- Нижний Тагил — Серов» Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» В свердловской области на 137 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». «По предварительным данным, произошло столкновение автомашины LADA Granta и грузового автомобиля Scania», — говорится в сообщении. Также известно, что мужчина и женщина, которые являлись водителем и пассажиром легкового автомобиля, скончались на месте в момент извлечения их из искореженного корпуса автомашины. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельного ДТП. Окончательная причина трагедии будет установлена в ходе расследования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям