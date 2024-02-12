12 февраля 2024

На свердловской трассе произошла смертельная авария грузовика с легковушкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии погибли двое людей (архивное фото) Фото:

В свердловской области на 137 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

«По предварительным данным, произошло столкновение автомашины LADA Granta и грузового автомобиля Scania», — говорится в сообщении. Также известно, что мужчина и женщина, которые являлись водителем и пассажиром легкового автомобиля, скончались на месте в момент извлечения их из искореженного корпуса автомашины.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельного ДТП. Окончательная причина трагедии будет установлена в ходе расследования.

Смертельная авария произошла на 137 километре трассы «Екатеринбург- Нижний Тагил — Серов»
Смертельная авария произошла на 137 километре трассы «Екатеринбург- Нижний Тагил — Серов»
Фото:

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В свердловской области на 137 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». «По предварительным данным, произошло столкновение автомашины LADA Granta и грузового автомобиля Scania», — говорится в сообщении. Также известно, что мужчина и женщина, которые являлись водителем и пассажиром легкового автомобиля, скончались на месте в момент извлечения их из искореженного корпуса автомашины. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельного ДТП. Окончательная причина трагедии будет установлена в ходе расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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