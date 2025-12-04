В Екатеринбурге создадут единую систему для детских кружков и секций
О задумке рассказал глава депкультуры Илья Марков
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Екатеринбурге заговорили об изменении системы дополнительного образования для детей: в планах — создание единой системы, которая объединит кружки, секции и школы искусств. Об этом сообщили в городской администрации.
Идею представил директор департамента культуры мэрии Илья Марков. По его словам, сейчас в Екатеринбурге 36 школ искусств и 12 культурных центров. Их посещает порядка 25 тысяч человек. Допобразование организуют четыре подразделения администрации: департаменты культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики и международных связей.
«Однако художественное образование предоставляют также учреждения департамента молодежной политики международных связей, а подведомственные организации департамента образования проводят занятия по спорту. Такая ситуация неудобна для горожан и не оптимальна с точки зрения организационных процессов. Единая система должна устранить проблему», — отметили в мэрии.
Екатеринбург является лидером среди городов-миллионников по числу учеников в спортивных школах (34 тысячи человек). Более 22 тысяч детей бесплатно получают допобразование в 113 клубах по месту жительства.
