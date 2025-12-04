Форум проходит 4 декабря в креативном кластере «Домна» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге проходит форум «Мой бизнес. Бренд как инвестиция», ключевым спикером которого является маркетолог №1 в России Игорь Манн. Мероприятие направлено на то, чтобы научить местный бизнес строить сильные бренды, которые станут капиталом, а не расходом.

«Урал всегда отличался своими мощными брендами. Если говорим про моду, то сразу вспоминаем 12stories или Ushatava, про ювелирное искусство — MOISEIKIN, CHAMOVSKIKH, „Ринго“, пищевую промышленность — наш знаменитый майонез от ЕЖК, уральские пельмени и многое другое», — отметил и.о. заместителя губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

По его словам, сильный бренд помогает не только бизнесу, но и всей территории, привлекая туристов и укрепляя репутацию региона. В условиях ухода многих западных компаний у местных производителей появился шанс для ускоренного роста.

Также издатель и бизнес-консультант Игорь Манн напомнил, что традиционные социальные сети, бывшие ранее социальным лифтом для бизнеса, сейчас ограничены. «Поэтому придется выкручиваться, искать новые инструменты: выступления, книги, интервью, подкасты, видео- и аудиоформаты», — уверен Манн. На форуме он выступил с лекцией «Брендинг на минималках».

Директор СОФПП Валерий Пиличев напомнил о конкретных мерах, которые фонд предлагает предпринимателям для развития их брендов. «У нас огромное количество различных инструментов поддержки. Во-первых, для развития бренда есть традиционные займы, которые мы предоставляем по ставке от половины ключевой. Фонд проводит огромное количество обучающих мероприятий, которые помогают и в создании, и продвижении брендов», — сказал Пиличев. Среди таких событий — встречи с лидерами рынка, которые делятся опытом, и ярмарки, где производители могут напрямую представить свою продукцию.

Форум «Мой бизнес. Бренд как инвестиция», который проходит 4 декабря, направлен на то, чтобы помочь свердловским предпринимателям понять самоценность и стать брендами федерального уровня. Программа форума разделена на три практических блока, посвященных самым актуальным инструментам продвижения: создание контента, интенсив по работе с нейросетями и мастер-класс «Импровизация в деле!». Спикерами выступают телеведущая и общественный деятель Ксения Телешова, основатель агентства «О»Смысле» Илья Могилевцев, основатель и генеральный директор «Центра Бизнес-Образования» Ольга Жигальцова, бренд-стратег студии Cultbrand Алексей Коваленко, директор креативного контент-бюро «Нетленка» Елена Нетиевская, маркетолог и комьюнити-стратег Светлана Давыдова.

Организатором форума стало правительство Свердловской области, областное министерство инвестиций и развития, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»). Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».