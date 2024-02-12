В челябинском селе выломали лицо порноактрисы Саши Грей из образа Снегурочки. Фото

13 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Лицо порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки неделю провисело возле управления образования Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти села Агаповка под Магнитогорском Челябинской области выломали панель с лицом порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки, которая появилась возле местного управления образования. В администрации муниципалитета URA.RU сообщили, что лицо девушки заменят. «Ну не смотрит никто такое „искусство“. Ни мы, ни сотрудники культуры, ни даже депутаты. Все даже подумать не могли, когда выбирали картинку», — уточнили URA.RU в сельской администрации. Власти пояснили, что граффити сделали неделю назад и за это время никто не обратил внимание, что на нем размещена актриса фильмов для взрослых. Они добавили, что от картины никто не пострадал и пообещали исправить инсталляцию. Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Агаповка появилось граффити Снегурочки с лицом Саши Грей. Образ Снегурочки был взят из фотосессии порноактрисы в русских народных нарядах. У Снегурочки заменят лицо Власти села Агаповка Челябинской области

Власти села Агаповка под Магнитогорском Челябинской области выломали панель с лицом порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки, которая появилась возле местного управления образования. В администрации муниципалитета URA.RU сообщили, что лицо девушки заменят. «Ну не смотрит никто такое „искусство“. Ни мы, ни сотрудники культуры, ни даже депутаты. Все даже подумать не могли, когда выбирали картинку», — уточнили URA.RU в сельской администрации. Власти пояснили, что граффити сделали неделю назад и за это время никто не обратил внимание, что на нем размещена актриса фильмов для взрослых. Они добавили, что от картины никто не пострадал и пообещали исправить инсталляцию. Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Агаповка появилось граффити Снегурочки с лицом Саши Грей. Образ Снегурочки был взят из фотосессии порноактрисы в русских народных нарядах.