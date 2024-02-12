12 февраля 2024

В челябинском селе выломали лицо порноактрисы Саши Грей из образа Снегурочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция бывшей порноактрисы Саши Грей. Екатеринбург, грей саша, sasha grey
Лицо порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки неделю провисело возле управления образования Фото:

Власти села Агаповка под Магнитогорском Челябинской области выломали панель с лицом порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки, которая появилась возле местного управления образования. В администрации муниципалитета URA.RU сообщили, что лицо девушки заменят.

«Ну не смотрит никто такое „искусство“. Ни мы, ни сотрудники культуры, ни даже депутаты. Все даже подумать не могли, когда выбирали картинку», — уточнили URA.RU в сельской администрации.

Власти пояснили, что граффити сделали неделю назад и за это время никто не обратил внимание, что на нем размещена актриса фильмов для взрослых. Они добавили, что от картины никто не пострадал и пообещали исправить инсталляцию.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Агаповка появилось граффити Снегурочки с лицом Саши Грей. Образ Снегурочки был взят из фотосессии порноактрисы в русских народных нарядах.

У Снегурочки заменят лицо
У Снегурочки заменят лицо

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Власти села Агаповка под Магнитогорском Челябинской области выломали панель с лицом порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки, которая появилась возле местного управления образования. В администрации муниципалитета URA.RU сообщили, что лицо девушки заменят. «Ну не смотрит никто такое „искусство“. Ни мы, ни сотрудники культуры, ни даже депутаты. Все даже подумать не могли, когда выбирали картинку», — уточнили URA.RU в сельской администрации. Власти пояснили, что граффити сделали неделю назад и за это время никто не обратил внимание, что на нем размещена актриса фильмов для взрослых. Они добавили, что от картины никто не пострадал и пообещали исправить инсталляцию. Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Агаповка появилось граффити Снегурочки с лицом Саши Грей. Образ Снегурочки был взят из фотосессии порноактрисы в русских народных нарядах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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