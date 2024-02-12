Власти села Агаповка под Магнитогорском Челябинской области выломали панель с лицом порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки, которая появилась возле местного управления образования. В администрации муниципалитета URA.RU сообщили, что лицо девушки заменят.
«Ну не смотрит никто такое „искусство“. Ни мы, ни сотрудники культуры, ни даже депутаты. Все даже подумать не могли, когда выбирали картинку», — уточнили URA.RU в сельской администрации.
Власти пояснили, что граффити сделали неделю назад и за это время никто не обратил внимание, что на нем размещена актриса фильмов для взрослых. Они добавили, что от картины никто не пострадал и пообещали исправить инсталляцию.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в селе Агаповка появилось граффити Снегурочки с лицом Саши Грей. Образ Снегурочки был взят из фотосессии порноактрисы в русских народных нарядах.
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