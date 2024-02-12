В челябинском селе сделали граффити порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки. Фото

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Пресс-конференция бывшей порноактрисы Саши Грей. Екатеринбург, грей саша, sasha grey
Саша Грей известна своими ролями в фильмах для взрослых Фото:

В Агаповке под Магнитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, сделали граффити порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки. Фотографией поделились очевидцы в соцсетях.

«А это точно русская Снегурочка?» — задается вопросом один из подписчиков сообщества «МедиаЛайм Агаповка» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника URA.RU, граффити размещено неподалеку от местного управления образования. Образ Снегурочки был взят из фотосессии порноактрисы в русских народных нарядах. URA.RU направило запрос в пресс-службу Агаповского района. К моменту публикации ответ на него не поступал.

Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Перми продает личную коллекцию вещей, посвященную бывшей американской порноактрисе Саше Грей. По словам продавца, среди всех предметов есть подлинный автограф экс-звезды фильмов для взрослых.

Саша Грей изображена в образе Снегурочки
Саша Грей изображена в образе Снегурочки

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В Агаповке под Магнитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, сделали граффити порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки. Фотографией поделились очевидцы в соцсетях. «А это точно русская Снегурочка?» — задается вопросом один из подписчиков сообщества «МедиаЛайм Агаповка» в соцсети «ВКонтакте». По данным источника URA.RU, граффити размещено неподалеку от местного управления образования. Образ Снегурочки был взят из фотосессии порноактрисы в русских народных нарядах. URA.RU направило запрос в пресс-службу Агаповского района. К моменту публикации ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Перми продает личную коллекцию вещей, посвященную бывшей американской порноактрисе Саше Грей. По словам продавца, среди всех предметов есть подлинный автограф экс-звезды фильмов для взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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