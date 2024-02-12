В челябинском селе сделали граффити порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки. Фото

12 февраля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Саша Грей известна своими ролями в фильмах для взрослых Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Агаповке под Магнитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, сделали граффити порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки. Фотографией поделились очевидцы в соцсетях. «А это точно русская Снегурочка?» — задается вопросом один из подписчиков сообщества «МедиаЛайм Агаповка» в соцсети «ВКонтакте». По данным источника URA.RU, граффити размещено неподалеку от местного управления образования. Образ Снегурочки был взят из фотосессии порноактрисы в русских народных нарядах. URA.RU направило запрос в пресс-службу Агаповского района. К моменту публикации ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Перми продает личную коллекцию вещей, посвященную бывшей американской порноактрисе Саше Грей. По словам продавца, среди всех предметов есть подлинный автограф экс-звезды фильмов для взрослых. Саша Грей изображена в образе Снегурочки Сообщество «МедиаЛайм Агаповка» в соцсети «ВКонтакте».

В Агаповке под Магнитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, сделали граффити порноактрисы Саши Грей в образе Снегурочки. Фотографией поделились очевидцы в соцсетях. «А это точно русская Снегурочка?» — задается вопросом один из подписчиков сообщества «МедиаЛайм Агаповка» в соцсети «ВКонтакте». По данным источника URA.RU, граффити размещено неподалеку от местного управления образования. Образ Снегурочки был взят из фотосессии порноактрисы в русских народных нарядах. URA.RU направило запрос в пресс-службу Агаповского района. К моменту публикации ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Перми продает личную коллекцию вещей, посвященную бывшей американской порноактрисе Саше Грей. По словам продавца, среди всех предметов есть подлинный автограф экс-звезды фильмов для взрослых.