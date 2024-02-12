12 февраля 2024

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, зима, метель, снегопад
Тюменцам предсказали сильный ветер и метель Фото:

Штормовое предупреждение о потенциально опасной погоде объявлено в Тюменской области до 08:00 14 февраля. Об этом сообщается на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. Тюменцев ждут сильный ветер и метель.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область, период — до 08:00 14 февраля. Ветер, местами порывы до 16 метров в секунду», — сообщают синоптики.

Также метеорологи предвещают метель. Согласно прогнозу, температура воздуха днем 14 февраля будет достигать -18 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до -31.

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Штормовое предупреждение о потенциально опасной погоде объявлено в Тюменской области до 08:00 14 февраля. Об этом сообщается на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. Тюменцев ждут сильный ветер и метель. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область, период — до 08:00 14 февраля. Ветер, местами порывы до 16 метров в секунду», — сообщают синоптики. Также метеорологи предвещают метель. Согласно прогнозу, температура воздуха днем 14 февраля будет достигать -18 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до -31.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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