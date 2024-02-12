В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Тюменцам предсказали сильный ветер и метель
Штормовое предупреждение о потенциально опасной погоде объявлено в Тюменской области до 08:00 14 февраля. Об этом сообщается на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. Тюменцев ждут сильный ветер и метель.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область, период — до 08:00 14 февраля. Ветер, местами порывы до 16 метров в секунду», — сообщают синоптики.
Также метеорологи предвещают метель. Согласно прогнозу, температура воздуха днем 14 февраля будет достигать -18 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до -31.
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