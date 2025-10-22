В Тюмени установят арт-объект, на котором можно лежать

Новый арт-объект установят в Зареке, рядом с ЖК «Европейский берег» Фото: предоставлено компанией «Страна Девелопмент»

В Тюмени, на бульваре жилого комплекса «Европейский берег», появится оригинальный арт-объект, объединяющий функции скамейки, шезлонга и архитектурной формы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент», композиция была создана победителями корпоративно-урбанистического проекта «Вместе со Страной».

«Главное, что должны были сделать участники конкурса — отразить идею „Вода как вдохновение“ и подчеркнуть особую роль Туры в жизни города. Почему это важно? Мы не просто благоустраиваем. Мы создаем среду, где нравится жить», — отметили в пресс-службе компании.

Конкурс прошел этим летом, а лучший проект определяли эксперты и жители района. Победителем стала работа архитектурной студии «0806» из Самары. Команда получила денежный приз и возможность реализовать свою идею на территории жилого комплекса.

По замыслу авторов, арт-объект под названием «Река-крепость» представляет собой плавную замкнутую форму, символизирующую течение воды и устойчивость городского пространства. За счет необычных округлых форм арт-объект одновременно может служить местом для отдыха в одиночестве и встреч с друзьями.

«Наш арт-объект, словно река, обрамляет пространство, создавая различные сценарии использования и коммуникации. На месте башен крепости — арочные проемы, конструкции в нижней части могут использоваться как скамейки и шезлонги», — рассказали авторы проекта.

Название арт-объекта выбрано неслучайно: в переводе с тюркских языков «Тура» означает «крепость» или «укрепление». Эта идея отражена в композиции, сочетающей динамику потока и устойчивость архитектуры.