На СВО погиб гранатометчик из Пермского края Константин Акимов

13 февраля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Прощание с бойцом состоится 14 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В зоне проведения СВО погиб гранатометчик из Пермского края Константин Акимов. Он воевал на Украине с 2022 года. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о гибели уроженца поселка Дивья Константина Акимова. Он погиб 22 октября 2023 года в зоне проведения СВО. Константин был смелым и добрым человеком. Был другом и опорой для близких людей», — сообщили в окружной администрации. Акимов отправился воевать в ноябре 2022 года. Был гранатометчиком стрелкового отделения в звании ефрейтора. Прощание с бойцом состоится 14 февраля в 11:00 в доме культуры поселка Дивья.

В зоне проведения СВО погиб гранатометчик из Пермского края Константин Акимов. Он воевал на Украине с 2022 года. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о гибели уроженца поселка Дивья Константина Акимова. Он погиб 22 октября 2023 года в зоне проведения СВО. Константин был смелым и добрым человеком. Был другом и опорой для близких людей», — сообщили в окружной администрации. Акимов отправился воевать в ноябре 2022 года. Был гранатометчиком стрелкового отделения в звании ефрейтора. Прощание с бойцом состоится 14 февраля в 11:00 в доме культуры поселка Дивья.