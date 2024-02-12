12 февраля 2024

На СВО погиб гранатометчик из Пермского края Константин Акимов

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Прощание с бойцом состоится 14 февраля Фото:

В зоне проведения СВО погиб гранатометчик из Пермского края Константин Акимов. Он воевал на Украине с 2022 года. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем о гибели уроженца поселка Дивья Константина Акимова. Он погиб 22 октября 2023 года в зоне проведения СВО. Константин был смелым и добрым человеком. Был другом и опорой для близких людей», — сообщили в окружной администрации.

Акимов отправился воевать в ноябре 2022 года. Был гранатометчиком стрелкового отделения в звании ефрейтора. Прощание с бойцом состоится 14 февраля в 11:00 в доме культуры поселка Дивья.

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В зоне проведения СВО погиб гранатометчик из Пермского края Константин Акимов. Он воевал на Украине с 2022 года. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Добрянского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о гибели уроженца поселка Дивья Константина Акимова. Он погиб 22 октября 2023 года в зоне проведения СВО. Константин был смелым и добрым человеком. Был другом и опорой для близких людей», — сообщили в окружной администрации. Акимов отправился воевать в ноябре 2022 года. Был гранатометчиком стрелкового отделения в звании ефрейтора. Прощание с бойцом состоится 14 февраля в 11:00 в доме культуры поселка Дивья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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