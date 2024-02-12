Машинист, виновный в столкновении поездов в Челябинской области, был пьян

13 февраля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Из-за аварии задеживаются восемь поездов, отменены две электрички Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш В крови машиниста, виновного в столкновении поездов на челябинской станции Бердяуш 12 февраля, нашли алкоголь. Об этом сообщают региональные СМИ. «Машинист, по вине которого произошла авария, был пьяным. Освидетельствование машиниста подтвердило наличие в его крови алкоголя», — сообщает КП-Челябинск. Машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В аварии никто не пострадал, однако движение в сторону Москвы и обратно было перекрыто более 14 часов. В 10:13 местного времени 13 февраля один из путей был восстановлен, по нему запущен первый поезд. Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции Бердяуш продолжаются. В них задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника. На утро 13 февраля от расписания на три и более часа отставали от расписания восемь поездов. Это поезда № 101 Нижневартовск-Пенза, № 98 Кисловодск-Тында, № 128 Адлер-Красноярск, № 13 Челябинск-Москва, № 14 Москва-Челябинск, № 392 Москва-Челябинск, № 332 Уфа-Новый Уренгой и № 84 Самара-Караганда. Утром 13 февраля отменены пригородные поезда №6129 Златоуст — Кропачево и №6117 Златоуст — Кропачево. В РЖД действует оперативный штаб. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУЖД. На момент выхода публикации ответ на запрос не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В крови машиниста, виновного в столкновении поездов на челябинской станции Бердяуш 12 февраля, нашли алкоголь. Об этом сообщают региональные СМИ. «Машинист, по вине которого произошла авария, был пьяным. Освидетельствование машиниста подтвердило наличие в его крови алкоголя», — сообщает КП-Челябинск. Машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В аварии никто не пострадал, однако движение в сторону Москвы и обратно было перекрыто более 14 часов. В 10:13 местного времени 13 февраля один из путей был восстановлен, по нему запущен первый поезд. Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции Бердяуш продолжаются. В них задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника. На утро 13 февраля от расписания на три и более часа отставали от расписания восемь поездов. Это поезда № 101 Нижневартовск-Пенза, № 98 Кисловодск-Тында, № 128 Адлер-Красноярск, № 13 Челябинск-Москва, № 14 Москва-Челябинск, № 392 Москва-Челябинск, № 332 Уфа-Новый Уренгой и № 84 Самара-Караганда. Утром 13 февраля отменены пригородные поезда №6129 Златоуст — Кропачево и №6117 Златоуст — Кропачево. В РЖД действует оперативный штаб. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУЖД. На момент выхода публикации ответ на запрос не поступил.