Машинист, виновный в столкновении поездов в Челябинской области, был пьян

В крови машиниста, виновного в столкновении поездов на челябинской станции Бердяуш 12 февраля, нашли алкоголь. Об этом сообщают региональные СМИ.
«Машинист, по вине которого произошла авария, был пьяным. Освидетельствование машиниста подтвердило наличие в его крови алкоголя», — сообщает КП-Челябинск.
Машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В аварии никто не пострадал, однако движение в сторону Москвы и обратно было перекрыто более 14 часов. В 10:13 местного времени 13 февраля один из путей был восстановлен, по нему запущен первый поезд.
Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции Бердяуш продолжаются. В них задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника.
На утро 13 февраля от расписания на три и более часа отставали от расписания восемь поездов. Это поезда № 101 Нижневартовск-Пенза, № 98 Кисловодск-Тында, № 128 Адлер-Красноярск, № 13 Челябинск-Москва, № 14 Москва-Челябинск, № 392 Москва-Челябинск, № 332 Уфа-Новый Уренгой и № 84 Самара-Караганда.
Утром 13 февраля отменены пригородные поезда №6129 Златоуст — Кропачево и №6117 Златоуст — Кропачево. В РЖД действует оперативный штаб.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУЖД. На момент выхода публикации ответ на запрос не поступил.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.