12 февраля 2024

На челябинской станции Бердяуш открыли один из путей после столкновения поездов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Тюмень, поезд, вагон, пассажирские перевозки, туристы, жд вокзал, перрон, вокзал тюмень, перон, пассажиры жд, перон вокзала
Восемь поездов задерживаются из-за аварии более чем на три часа Фото:

Железнодорожники 13 февраля восстановили один из путей на станции Бердяуш в Челябинской области, где 12 февраля произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«Первый поезд пошел по восстановленному пути в 10:13 местного времени. Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции Бердяуш продолжаются. В них задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

В пресс-службе подчеркнули, что пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия, начали отправлять по своим маршрутам. Для пассажиров поездов, чье время задержки превысило 4 часа, было организовано бесплатное питание. Все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме.

На утро 13 февраля от расписания на три и более часа отставали от расписания восемь поездов. Это поезда № 101 Нижневартовск-Пенза, № 98 Кисловодск-Тында, № 128 Адлер-Красноярск, № 13 Челябинск-Москва, № 14 Москва-Челябинск, № 392 Москва-Челябинск, № 332 Уфа-Новый Уренгой и № 84 Самара-Караганда.

Утром 13 февраля отменены пригородные поезда №6129 Златоуст — Кропачево и №6117 Златоуст — Кропачево. В РЖД действует оперативный штаб.

На станции Бердяуш в Челябинской области 12 февраля в 18:48 по местному времени столкнулись два поезда. Машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещающий сигнал и врезался в грузовой поезд № 2336. С рельсов сошли 12 грузовых вагонов. Движение в сторону Москвы и в обратном направлении после аварии было перекрыто.

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Железнодорожники 13 февраля восстановили один из путей на станции Бердяуш в Челябинской области, где 12 февраля произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. «Первый поезд пошел по восстановленному пути в 10:13 местного времени. Работы по восстановлению движения по соседнему пути станции Бердяуш продолжаются. В них задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД. В пресс-службе подчеркнули, что пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия, начали отправлять по своим маршрутам. Для пассажиров поездов, чье время задержки превысило 4 часа, было организовано бесплатное питание. Все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме. На утро 13 февраля от расписания на три и более часа отставали от расписания восемь поездов. Это поезда № 101 Нижневартовск-Пенза, № 98 Кисловодск-Тында, № 128 Адлер-Красноярск, № 13 Челябинск-Москва, № 14 Москва-Челябинск, № 392 Москва-Челябинск, № 332 Уфа-Новый Уренгой и № 84 Самара-Караганда. Утром 13 февраля отменены пригородные поезда №6129 Златоуст — Кропачево и №6117 Златоуст — Кропачево. В РЖД действует оперативный штаб. На станции Бердяуш в Челябинской области 12 февраля в 18:48 по местному времени столкнулись два поезда. Машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещающий сигнал и врезался в грузовой поезд № 2336. С рельсов сошли 12 грузовых вагонов. Движение в сторону Москвы и в обратном направлении после аварии было перекрыто.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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