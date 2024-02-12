Курганские пожарные заканчивают разбор сгоревшего дома, где погибла семья. Видео

13 февраля 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

На месте пожара работают сотрудники МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек Сотрудники МЧС по Курганской области продолжают разбор на месте сгоревшего дома в деревне Галаево Кетовского округа. В самом доме, где погибла семья из пяти человек, сохранились вещи, не тронутые огнем, передает корреспондент URA.RU. «На месте пожара в деревне Галаево продолжают работу сотрудники МЧС. Проводят разбор завалов. В доме сохранились нетронутые огнем вещи, в том числе детские книги и игрушки. Две цепные собаки бегают рядом с домом», — передает корреспондент агентства с места событий. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 13 февраля в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке должно было исполнится 15 лет. Школа скорбит о гибели трех своих учеников. Две цепные собаки семьи остались живы. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.

Сотрудники МЧС по Курганской области продолжают разбор на месте сгоревшего дома в деревне Галаево Кетовского округа. В самом доме, где погибла семья из пяти человек, сохранились вещи, не тронутые огнем, передает корреспондент URA.RU. «На месте пожара в деревне Галаево продолжают работу сотрудники МЧС. Проводят разбор завалов. В доме сохранились нетронутые огнем вещи, в том числе детские книги и игрушки. Две цепные собаки бегают рядом с домом», — передает корреспондент агентства с места событий. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 13 февраля в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке должно было исполнится 15 лет. Школа скорбит о гибели трех своих учеников. Две цепные собаки семьи остались живы. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.