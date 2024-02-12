12 февраля 2024

Курганские пожарные заканчивают разбор сгоревшего дома, где погибла семья. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте пожара работают сотрудники МЧС
На месте пожара работают сотрудники МЧС Фото:
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В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Сотрудники МЧС по Курганской области продолжают разбор на месте сгоревшего дома в деревне Галаево Кетовского округа. В самом доме, где погибла семья из пяти человек, сохранились вещи, не тронутые огнем, передает корреспондент URA.RU.

«На месте пожара в деревне Галаево продолжают работу сотрудники МЧС. Проводят разбор завалов. В доме сохранились нетронутые огнем вещи, в том числе детские книги и игрушки. Две цепные собаки бегают рядом с домом», — передает корреспондент агентства с места событий.

Ранее URA.RU писало, что в ночь на 13 февраля в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке должно было исполнится 15 лет. Школа скорбит о гибели трех своих учеников. Две цепные собаки семьи остались живы. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.

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Сотрудники МЧС по Курганской области продолжают разбор на месте сгоревшего дома в деревне Галаево Кетовского округа. В самом доме, где погибла семья из пяти человек, сохранились вещи, не тронутые огнем, передает корреспондент URA.RU. «На месте пожара в деревне Галаево продолжают работу сотрудники МЧС. Проводят разбор завалов. В доме сохранились нетронутые огнем вещи, в том числе детские книги и игрушки. Две цепные собаки бегают рядом с домом», — передает корреспондент агентства с места событий. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 13 февраля в деревне Галаево Курганской области в пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке должно было исполнится 15 лет. Школа скорбит о гибели трех своих учеников. Две цепные собаки семьи остались живы. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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