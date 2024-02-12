Житель ХМАО, который подстрелил ребенка вместо гуся, получил штраф в 30 тысяч рублей

Березовский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя ХМАО, который выстрелил в ребенка, приняв его за птицу. Судья учел тот факт, что мужчина нанес травму школьнику случайно, из-за плохого зрения.
«Пожилой мужчина ехал на лодке с внучкой, увидел на воде птиц — уток или гусей, как ему показалось, и выстрелил в них, но оказалось, что попал в голову ребенка. Подсудимый пояснил, что у него плохое зрение, что подтвердили медицинские документы, поэтому судом действия югорчанина переквалифицированы на ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), он осужден к наказанию 30 000 рублей», — указано в официальной группе судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина сам доставил ребенка в деревню к фельдшеру и раскаялся в содеянном. Врачи подтвердили, что один глаз у него видит на 10%, а другой — на 20 процентов. Югорчанин возместил моральный вред матери ребенка, заплатив 500 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Березовском районе охотник прострелил из ружья голову школьнику, который плавал у берега реки. Расследованием дела заинтересовался глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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