Baza: охотник прострелил голову школьнику в ХМАО, перепутав его с гусем

10 августа 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Охотник перепутал школьника с гусем Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Березовском районе охотник прострелил из ружья голову школьнику, который плавал у берега реки. Мужчина перепутал ребенка с гусем. «Мужчина спустил лодку на реку Северная Сосьва недалеко от деревни Кимкьясуй и поплыл вверх по течению. В какой-то момент мужчина будто заметил плавающих у берега гусей, взял гладкоствольное ружье 12 калибра и выстрелил в цель. Цель громко крикнула человеческим голосом», — пишет telegram-канал Baza. Подростка 15 лет с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Следственном комитете ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позже.

В Березовском районе охотник прострелил из ружья голову школьнику, который плавал у берега реки. Мужчина перепутал ребенка с гусем. «Мужчина спустил лодку на реку Северная Сосьва недалеко от деревни Кимкьясуй и поплыл вверх по течению. В какой-то момент мужчина будто заметил плавающих у берега гусей, взял гладкоствольное ружье 12 калибра и выстрелил в цель. Цель громко крикнула человеческим голосом», — пишет telegram-канал Baza. Подростка 15 лет с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Следственном комитете ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позже.