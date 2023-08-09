09 августа 2023

Baza: охотник прострелил голову школьнику в ХМАО, перепутав его с гусем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Охотник перепутал школьника с гусем Фото:

В Березовском районе охотник прострелил из ружья голову школьнику, который плавал у берега реки. Мужчина перепутал ребенка с гусем.

«Мужчина спустил лодку на реку Северная Сосьва недалеко от деревни Кимкьясуй и поплыл вверх по течению. В какой-то момент мужчина будто заметил плавающих у берега гусей, взял гладкоствольное ружье 12 калибра и выстрелил в цель. Цель громко крикнула человеческим голосом», — пишет telegram-канал Baza.

Подростка 15 лет с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Следственном комитете ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позже.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березовском районе охотник прострелил из ружья голову школьнику, который плавал у берега реки. Мужчина перепутал ребенка с гусем. «Мужчина спустил лодку на реку Северная Сосьва недалеко от деревни Кимкьясуй и поплыл вверх по течению. В какой-то момент мужчина будто заметил плавающих у берега гусей, взял гладкоствольное ружье 12 калибра и выстрелил в цель. Цель громко крикнула человеческим голосом», — пишет telegram-канал Baza. Подростка 15 лет с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Следственном комитете ХМАО. В ведомстве пообещали дать ответ позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...