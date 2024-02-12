12 февраля 2024

Власти ХМАО начали набирать контрактников на СВО из Сербии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО начали набирать контрактников на СВО из Сербии Фото:

Два гражданина Сербии отправятся в зону специальной военной операции из Ханты-Мансийска, подписав соглашение с Минобороны. Они рассказали об этом во время встречи в «Центре патриотов России», передает журналист URA.RU с места событий.

«Сербы и русские — один народ. Братский народ. Поэтому хочу принять участие в специальной военной операции. Много сербов уже уехали через ХМАО на СВО, отсюда получается уехать быстро, качественно, хорошие условия, никто не обманывает», — поделился один из контрактников.

Прежде югорские власти привлекали для подписания контракта только жителей соседних регионов и стран бывшего СНГ. Один из военнослужащих, житель Белграда, планирует в дальнейшем получить российское гражданство.

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Два гражданина Сербии отправятся в зону специальной военной операции из Ханты-Мансийска, подписав соглашение с Минобороны. Они рассказали об этом во время встречи в «Центре патриотов России», передает журналист URA.RU с места событий. «Сербы и русские — один народ. Братский народ. Поэтому хочу принять участие в специальной военной операции. Много сербов уже уехали через ХМАО на СВО, отсюда получается уехать быстро, качественно, хорошие условия, никто не обманывает», — поделился один из контрактников. Прежде югорские власти привлекали для подписания контракта только жителей соседних регионов и стран бывшего СНГ. Один из военнослужащих, житель Белграда, планирует в дальнейшем получить российское гражданство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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