Власти ХМАО начали набирать контрактников на СВО из Сербии

Два гражданина Сербии отправятся в зону специальной военной операции из Ханты-Мансийска, подписав соглашение с Минобороны. Они рассказали об этом во время встречи в «Центре патриотов России», передает журналист URA.RU с места событий.
«Сербы и русские — один народ. Братский народ. Поэтому хочу принять участие в специальной военной операции. Много сербов уже уехали через ХМАО на СВО, отсюда получается уехать быстро, качественно, хорошие условия, никто не обманывает», — поделился один из контрактников.
Прежде югорские власти привлекали для подписания контракта только жителей соседних регионов и стран бывшего СНГ. Один из военнослужащих, житель Белграда, планирует в дальнейшем получить российское гражданство.
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