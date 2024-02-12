Проектировать трамвайную ветку до Среднеуральска начнут в 2027 году

К проектированию трамвайной ветки из Екатеринбурга в Среднеуральск власти могут приступить в 2027 году — после того, как будет продлена линия в Верхней Пышме. Об этом URA.RU рассказал мэр Среднеуральска Алексей Стасенок.
«По той информации, которую мы получили от [областного] минтранса, первоочередной задачей является проектирование и строительство ветки в Верхней Пышме — до улицы Машиностроителей, где будет разворотное кольцо. Как только ее построят, мы приступим к вопросу [строительства ветки до Среднеуральска]. Видимо, будет совместная группа Верхней Пышмы и Среднеуральска, созданная минтрансом», — поделился Стасенок.
Говоря о сроках, он заявил, что вопрос с продлением трамвайной ветки до Машиностроителей в Верхней Пышме может решиться в ближайшие 2 — 3 года. После этого начнется проектирование трамвайной линии до Среднеуральска.
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