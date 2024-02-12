12 февраля 2024

Проектировать трамвайную ветку до Среднеуральска начнут в 2027 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, стасенок алексей
Алексей Стасенок занял пост мэра осенью 2023 года Фото:

К проектированию трамвайной ветки из Екатеринбурга в Среднеуральск власти могут приступить в 2027 году — после того, как будет продлена линия в Верхней Пышме. Об этом URA.RU рассказал мэр Среднеуральска Алексей Стасенок.

«По той информации, которую мы получили от [областного] минтранса, первоочередной задачей является проектирование и строительство ветки в Верхней Пышме — до улицы Машиностроителей, где будет разворотное кольцо. Как только ее построят, мы приступим к вопросу [строительства ветки до Среднеуральска]. Видимо, будет совместная группа Верхней Пышмы и Среднеуральска, созданная минтрансом», — поделился Стасенок.

Говоря о сроках, он заявил, что вопрос с продлением трамвайной ветки до Машиностроителей в Верхней Пышме может решиться в ближайшие 2 — 3 года. После этого начнется проектирование трамвайной линии до Среднеуральска.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К проектированию трамвайной ветки из Екатеринбурга в Среднеуральск власти могут приступить в 2027 году — после того, как будет продлена линия в Верхней Пышме. Об этом URA.RU рассказал мэр Среднеуральска Алексей Стасенок. «По той информации, которую мы получили от [областного] минтранса, первоочередной задачей является проектирование и строительство ветки в Верхней Пышме — до улицы Машиностроителей, где будет разворотное кольцо. Как только ее построят, мы приступим к вопросу [строительства ветки до Среднеуральска]. Видимо, будет совместная группа Верхней Пышмы и Среднеуральска, созданная минтрансом», — поделился Стасенок. Говоря о сроках, он заявил, что вопрос с продлением трамвайной ветки до Машиностроителей в Верхней Пышме может решиться в ближайшие 2 — 3 года. После этого начнется проектирование трамвайной линии до Среднеуральска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...