Проектировать трамвайную ветку до Среднеуральска начнут в 2027 году

13 февраля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Алексей Стасенок занял пост мэра осенью 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К проектированию трамвайной ветки из Екатеринбурга в Среднеуральск власти могут приступить в 2027 году — после того, как будет продлена линия в Верхней Пышме. Об этом URA.RU рассказал мэр Среднеуральска Алексей Стасенок. «По той информации, которую мы получили от [областного] минтранса, первоочередной задачей является проектирование и строительство ветки в Верхней Пышме — до улицы Машиностроителей, где будет разворотное кольцо. Как только ее построят, мы приступим к вопросу [строительства ветки до Среднеуральска]. Видимо, будет совместная группа Верхней Пышмы и Среднеуральска, созданная минтрансом», — поделился Стасенок. Говоря о сроках, он заявил, что вопрос с продлением трамвайной ветки до Машиностроителей в Верхней Пышме может решиться в ближайшие 2 — 3 года. После этого начнется проектирование трамвайной линии до Среднеуральска.

К проектированию трамвайной ветки из Екатеринбурга в Среднеуральск власти могут приступить в 2027 году — после того, как будет продлена линия в Верхней Пышме. Об этом URA.RU рассказал мэр Среднеуральска Алексей Стасенок. «По той информации, которую мы получили от [областного] минтранса, первоочередной задачей является проектирование и строительство ветки в Верхней Пышме — до улицы Машиностроителей, где будет разворотное кольцо. Как только ее построят, мы приступим к вопросу [строительства ветки до Среднеуральска]. Видимо, будет совместная группа Верхней Пышмы и Среднеуральска, созданная минтрансом», — поделился Стасенок. Говоря о сроках, он заявил, что вопрос с продлением трамвайной ветки до Машиностроителей в Верхней Пышме может решиться в ближайшие 2 — 3 года. После этого начнется проектирование трамвайной линии до Среднеуральска.