12 февраля 2024

Губерниев и Ишмуратова записали обращение для челябинцев. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, губерниев дмитрий, портрет
Губерниев записал видеообращение к водителям вместе с челябинской ГИБДД Фото:
новость из сюжета
Спартакиада РФ в Челябинской области

Комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, посетившие Челябинскую область на время Всероссийской Спартакиады, вместе с ГИБДД по региону записали обращение к водителям. Об этом сообщили в пресс-службе Спартакиады РФ в Челябинской области.

«К профилактической акции „Будь трезвым в пути“ присоединились спортивный комментатор и автолюбитель Дмитрий Губерниев и российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Светлана Ишмуратова», — сообщили в пресс-службе. Губерниев предложил быть уважительными друг к другу за рулем и не позволять себе ничего лишнего.

Ишмуратова отметила, что от состояния каждого водителя зависят жизни других людей на дороге. Она пожелала заботится о себе и окружении. Олимпийская чемпионка приехала на свою малую родину, в Златоуст, в рамках Спартакиады РФ. По этой же причине в регион прибыл и Губерниев.

Ишмуратова присоединилась к акции «Выбирай трезвый путь» в Челябинской области
Ишмуратова присоединилась к акции «Выбирай трезвый путь» в Челябинской области
Губерниев призвал водителей соблюдать трезвость за рулем
Губерниев призвал водителей соблюдать трезвость за рулем

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Комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, посетившие Челябинскую область на время Всероссийской Спартакиады, вместе с ГИБДД по региону записали обращение к водителям. Об этом сообщили в пресс-службе Спартакиады РФ в Челябинской области. «К профилактической акции „Будь трезвым в пути“ присоединились спортивный комментатор и автолюбитель Дмитрий Губерниев и российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Светлана Ишмуратова», — сообщили в пресс-службе. Губерниев предложил быть уважительными друг к другу за рулем и не позволять себе ничего лишнего. Ишмуратова отметила, что от состояния каждого водителя зависят жизни других людей на дороге. Она пожелала заботится о себе и окружении. Олимпийская чемпионка приехала на свою малую родину, в Златоуст, в рамках Спартакиады РФ. По этой же причине в регион прибыл и Губерниев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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