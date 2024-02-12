Комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, посетившие Челябинскую область на время Всероссийской Спартакиады, вместе с ГИБДД по региону записали обращение к водителям. Об этом сообщили в пресс-службе Спартакиады РФ в Челябинской области.
«К профилактической акции „Будь трезвым в пути“ присоединились спортивный комментатор и автолюбитель Дмитрий Губерниев и российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Светлана Ишмуратова», — сообщили в пресс-службе. Губерниев предложил быть уважительными друг к другу за рулем и не позволять себе ничего лишнего.
Ишмуратова отметила, что от состояния каждого водителя зависят жизни других людей на дороге. Она пожелала заботится о себе и окружении. Олимпийская чемпионка приехала на свою малую родину, в Златоуст, в рамках Спартакиады РФ. По этой же причине в регион прибыл и Губерниев.
Ишмуратова присоединилась к акции «Выбирай трезвый путь» в Челябинской области
фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Губерниев призвал водителей соблюдать трезвость за рулем
Комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, посетившие Челябинскую область на время Всероссийской Спартакиады, вместе с ГИБДД по региону записали обращение к водителям. Об этом сообщили в пресс-службе Спартакиады РФ в Челябинской области. «К профилактической акции „Будь трезвым в пути“ присоединились спортивный комментатор и автолюбитель Дмитрий Губерниев и российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Светлана Ишмуратова», — сообщили в пресс-службе. Губерниев предложил быть уважительными друг к другу за рулем и не позволять себе ничего лишнего. Ишмуратова отметила, что от состояния каждого водителя зависят жизни других людей на дороге. Она пожелала заботится о себе и окружении. Олимпийская чемпионка приехала на свою малую родину, в Златоуст, в рамках Спартакиады РФ. По этой же причине в регион прибыл и Губерниев.