Губерниев и Ишмуратова записали обращение для челябинцев. Фото, видео

13 февраля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Губерниев записал видеообращение к водителям вместе с челябинской ГИБДД Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, посетившие Челябинскую область на время Всероссийской Спартакиады, вместе с ГИБДД по региону записали обращение к водителям. Об этом сообщили в пресс-службе Спартакиады РФ в Челябинской области. «К профилактической акции „Будь трезвым в пути“ присоединились спортивный комментатор и автолюбитель Дмитрий Губерниев и российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Светлана Ишмуратова», — сообщили в пресс-службе. Губерниев предложил быть уважительными друг к другу за рулем и не позволять себе ничего лишнего. Ишмуратова отметила, что от состояния каждого водителя зависят жизни других людей на дороге. Она пожелала заботится о себе и окружении. Олимпийская чемпионка приехала на свою малую родину, в Златоуст, в рамках Спартакиады РФ. По этой же причине в регион прибыл и Губерниев. Ишмуратова присоединилась к акции «Выбирай трезвый путь» в Челябинской области фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Губерниев призвал водителей соблюдать трезвость за рулем фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

Комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, посетившие Челябинскую область на время Всероссийской Спартакиады, вместе с ГИБДД по региону записали обращение к водителям. Об этом сообщили в пресс-службе Спартакиады РФ в Челябинской области. «К профилактической акции „Будь трезвым в пути“ присоединились спортивный комментатор и автолюбитель Дмитрий Губерниев и российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Светлана Ишмуратова», — сообщили в пресс-службе. Губерниев предложил быть уважительными друг к другу за рулем и не позволять себе ничего лишнего. Ишмуратова отметила, что от состояния каждого водителя зависят жизни других людей на дороге. Она пожелала заботится о себе и окружении. Олимпийская чемпионка приехала на свою малую родину, в Златоуст, в рамках Спартакиады РФ. По этой же причине в регион прибыл и Губерниев.