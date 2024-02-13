Благодаря пожарным извещателям были спасены жизни более 60 курганцев

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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, дымовая сигнализация
Жизни 39 детей и 25 взрослых из Курганской области были спасены благодаря извещателям Фото:
новость из сюжета
В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

В ГУ МЧС по Курганской области рассказали, что благодаря срабатыванию пожарных извещателей были спасены жизни 64 взрослых в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства.

«В Курганской области благодаря срабатыванию пожарных извещателей спасены жизни 39 детей и 25 взрослых <…> Установи, не раздумывай, завтра может быть поздно», — указано в канале «МЧС Курганской области». Кроме этого, сообщается, что с 2019 году в регионе было установлено 23,7 тысяч данных приборов в жилье семей, которые находятся на социальном обслуживании и относятся к попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область) 13 февраля произошел пожар, в котором погибла семья из пяти человек. Глава округа сообщал, что в доме погибших был оборудован пожарный извещатель. Однако, как отмечалось, неизвестно, находился ли он в рабочем состоянии. Позже Курганское СУ СК назвало предварительной причиной пожара неисправность печи. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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В ГУ МЧС по Курганской области рассказали, что благодаря срабатыванию пожарных извещателей были спасены жизни 64 взрослых в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. «В Курганской области благодаря срабатыванию пожарных извещателей спасены жизни 39 детей и 25 взрослых <…> Установи, не раздумывай, завтра может быть поздно», — указано в канале «МЧС Курганской области». Кроме этого, сообщается, что с 2019 году в регионе было установлено 23,7 тысяч данных приборов в жилье семей, которые находятся на социальном обслуживании и относятся к попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область) 13 февраля произошел пожар, в котором погибла семья из пяти человек. Глава округа сообщал, что в доме погибших был оборудован пожарный извещатель. Однако, как отмечалось, неизвестно, находился ли он в рабочем состоянии. Позже Курганское СУ СК назвало предварительной причиной пожара неисправность печи. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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