Благодаря пожарным извещателям были спасены жизни более 60 курганцев

13 февраля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Жизни 39 детей и 25 взрослых из Курганской области были спасены благодаря извещателям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек В ГУ МЧС по Курганской области рассказали, что благодаря срабатыванию пожарных извещателей были спасены жизни 64 взрослых в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. «В Курганской области благодаря срабатыванию пожарных извещателей спасены жизни 39 детей и 25 взрослых <…> Установи, не раздумывай, завтра может быть поздно», — указано в канале «МЧС Курганской области». Кроме этого, сообщается, что с 2019 году в регионе было установлено 23,7 тысяч данных приборов в жилье семей, которые находятся на социальном обслуживании и относятся к попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область) 13 февраля произошел пожар, в котором погибла семья из пяти человек. Глава округа сообщал, что в доме погибших был оборудован пожарный извещатель. Однако, как отмечалось, неизвестно, находился ли он в рабочем состоянии. Позже Курганское СУ СК назвало предварительной причиной пожара неисправность печи. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В ГУ МЧС по Курганской области рассказали, что благодаря срабатыванию пожарных извещателей были спасены жизни 64 взрослых в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. «В Курганской области благодаря срабатыванию пожарных извещателей спасены жизни 39 детей и 25 взрослых <…> Установи, не раздумывай, завтра может быть поздно», — указано в канале «МЧС Курганской области». Кроме этого, сообщается, что с 2019 году в регионе было установлено 23,7 тысяч данных приборов в жилье семей, которые находятся на социальном обслуживании и относятся к попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область) 13 февраля произошел пожар, в котором погибла семья из пяти человек. Глава округа сообщал, что в доме погибших был оборудован пожарный извещатель. Однако, как отмечалось, неизвестно, находился ли он в рабочем состоянии. Позже Курганское СУ СК назвало предварительной причиной пожара неисправность печи. После происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».