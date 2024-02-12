12 февраля 2024

Педагогов ЯНАО научат управлять беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Москва , беспилотник, дрон, пилот бпла
Обучение поможет педагогам передать полученные навыки школьникам Фото:

В Салехард на курсы управления беспилотными летательными аппаратами съехались 40 учителей из школ районов Ямала. Обучение поможет педагогам передать полученные навыки школьникам, сообщают в правительстве округа. Образовательный курс рассчитан на 500 часов теории и практики.

«Первое обучение стартовало в окружной столице, куда прибыли около 40 учителей из школ Лабытнанги, Приуральского, Ямальского и Шурышкарского районов. Остальные педагоги пройдут курс переподготовки в течение года. Образовательный курс рассчитан на 500 часов теории и практики. Педагоги изучат основы аэронавигации и аэродинамики, принципы работы беспилотников, начиная от их конструкции до управления полетом и особенностей воздушной связи», — уточняет источник. Сообщение опубликовано на сайте правительства ЯНАО.

Обучение организовали в проектном офисе окружного департамента экономики и департаменте образования на базе Регионального института развития образования. Цель программы — повышение профессиональной квалификации преподавателей школ и колледжей, обучающих ребят управлению беспилотниками.

Ранее URA.RU сообщало, что Росатом успешно завершил испытания комплекса ледовой разведки на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Полет проходил в акватории Карского моря с атомного ледокола «Ямал».

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В Салехард на курсы управления беспилотными летательными аппаратами съехались 40 учителей из школ районов Ямала. Обучение поможет педагогам передать полученные навыки школьникам, сообщают в правительстве округа. Образовательный курс рассчитан на 500 часов теории и практики. «Первое обучение стартовало в окружной столице, куда прибыли около 40 учителей из школ Лабытнанги, Приуральского, Ямальского и Шурышкарского районов. Остальные педагоги пройдут курс переподготовки в течение года. Образовательный курс рассчитан на 500 часов теории и практики. Педагоги изучат основы аэронавигации и аэродинамики, принципы работы беспилотников, начиная от их конструкции до управления полетом и особенностей воздушной связи», — уточняет источник. Сообщение опубликовано на сайте правительства ЯНАО. Обучение организовали в проектном офисе окружного департамента экономики и департаменте образования на базе Регионального института развития образования. Цель программы — повышение профессиональной квалификации преподавателей школ и колледжей, обучающих ребят управлению беспилотниками. Ранее URA.RU сообщало, что Росатом успешно завершил испытания комплекса ледовой разведки на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Полет проходил в акватории Карского моря с атомного ледокола «Ямал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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