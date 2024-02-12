Педагогов ЯНАО научат управлять беспилотниками

В Салехард на курсы управления беспилотными летательными аппаратами съехались 40 учителей из школ районов Ямала. Обучение поможет педагогам передать полученные навыки школьникам, сообщают в правительстве округа. Образовательный курс рассчитан на 500 часов теории и практики.
«Первое обучение стартовало в окружной столице, куда прибыли около 40 учителей из школ Лабытнанги, Приуральского, Ямальского и Шурышкарского районов. Остальные педагоги пройдут курс переподготовки в течение года. Образовательный курс рассчитан на 500 часов теории и практики. Педагоги изучат основы аэронавигации и аэродинамики, принципы работы беспилотников, начиная от их конструкции до управления полетом и особенностей воздушной связи», — уточняет источник. Сообщение опубликовано на сайте правительства ЯНАО.
Обучение организовали в проектном офисе окружного департамента экономики и департаменте образования на базе Регионального института развития образования. Цель программы — повышение профессиональной квалификации преподавателей школ и колледжей, обучающих ребят управлению беспилотниками.
Ранее URA.RU сообщало, что Росатом успешно завершил испытания комплекса ледовой разведки на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Полет проходил в акватории Карского моря с атомного ледокола «Ямал».
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