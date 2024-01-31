31 января 2024

На атомном ледоколе «Ямал» проведены испытания БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Данные, получаемые аппаратом, позволяют формировать цифровую систему СМП Фото:

Росатом успешно завершил испытания комплекса ледовой разведки на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию Росатом. Полет проходил в акватории Карского моря с атомного ледокола «Ямал».

«В акватории судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря с атомного ледокола „Ямал“ (входит в состав ФГУП „Атомфлот“ — предприятие Росатома) успешно проведен третий этап испытаний БПЛА, предназначенного для получения оперативной информации о ледовой обстановке, необходимой для обеспечения безопасности судоходства по СМП», — говорится в сообщении, цитируемом ТАСС. Данные, получаемые аппаратом, позволяют формировать цифровую систему Северного морского пути.

Испытания БПЛА проводились в темное время суток в сложных метеоусловиях, все системы комплекса отработали в штатном режиме. Беспилотник совершил полет длительностью 115 минут на высоте 600 м в условиях облачности. Протяженность пути составила 174 км.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прошла демонстрация противодействия беспилотным летательным аппаратам с участием компаний-производителей. Показательные учения прошли вблизи трассы Сургут-Салехард.

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Росатом успешно завершил испытания комплекса ледовой разведки на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию Росатом. Полет проходил в акватории Карского моря с атомного ледокола «Ямал». «В акватории судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря с атомного ледокола „Ямал“ (входит в состав ФГУП „Атомфлот“ — предприятие Росатома) успешно проведен третий этап испытаний БПЛА, предназначенного для получения оперативной информации о ледовой обстановке, необходимой для обеспечения безопасности судоходства по СМП», — говорится в сообщении, цитируемом ТАСС. Данные, получаемые аппаратом, позволяют формировать цифровую систему Северного морского пути. Испытания БПЛА проводились в темное время суток в сложных метеоусловиях, все системы комплекса отработали в штатном режиме. Беспилотник совершил полет длительностью 115 минут на высоте 600 м в условиях облачности. Протяженность пути составила 174 км. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прошла демонстрация противодействия беспилотным летательным аппаратам с участием компаний-производителей. Показательные учения прошли вблизи трассы Сургут-Салехард.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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