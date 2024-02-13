ЦИК: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

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Владимир Путин не будет участвовать в дебатах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты России Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами эфирного времени.

«Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ Путина на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах», — заявила Наталья Бударина, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что каждый кандидат имеет право отказаться от дебатов.

До этого в ЦИК поступили заявки на участие в жеребьевке для выделения эфирного времени от трех партий. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

Выборы будут идти с 15 по 17 марта. Граждане будут выбирать между четырьмя кандидатами. Среди них: Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Всего избирательные комиссии напечатают более 113 миллионов бланков, передает Life.

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Кандидат в президенты России Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами эфирного времени. «Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ Путина на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах», — заявила Наталья Бударина, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что каждый кандидат имеет право отказаться от дебатов. До этого в ЦИК поступили заявки на участие в жеребьевке для выделения эфирного времени от трех партий. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Выборы будут идти с 15 по 17 марта. Граждане будут выбирать между четырьмя кандидатами. Среди них: Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Всего избирательные комиссии напечатают более 113 миллионов бланков, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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