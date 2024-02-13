ЦИК: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

13 февраля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не будет участвовать в дебатах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты России Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами эфирного времени. «Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ Путина на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах», — заявила Наталья Бударина, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что каждый кандидат имеет право отказаться от дебатов. До этого в ЦИК поступили заявки на участие в жеребьевке для выделения эфирного времени от трех партий. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Выборы будут идти с 15 по 17 марта. Граждане будут выбирать между четырьмя кандидатами. Среди них: Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Всего избирательные комиссии напечатают более 113 миллионов бланков, передает Life .

Кандидат в президенты России Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами эфирного времени. «Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ Путина на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах», — заявила Наталья Бударина, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что каждый кандидат имеет право отказаться от дебатов. До этого в ЦИК поступили заявки на участие в жеребьевке для выделения эфирного времени от трех партий. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Выборы будут идти с 15 по 17 марта. Граждане будут выбирать между четырьмя кандидатами. Среди них: Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Всего избирательные комиссии напечатают более 113 миллионов бланков, передает Life.