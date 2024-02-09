ЦИК утвердила окончательный вид выборного бюллетеня с кандидатами. Фото

09 февраля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Выборы президента состоятся 17 марта 2024 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК показала окончательный вариант бюллетени с четырьмя кандидатами в президенты РФ. В нем оказались: Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). «ЦИК России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента. Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета», — сообщает ЦИК в своем telegram-канал . В тексте напротив каждого кандидата написана информация о нем. В нее вошли — год рождения, место проживания, место работы, кем выдвинут кандидат и из какой он партии. Бюллетени будет защищены фоновой сеткой зеленого света. Ранее такой вид был утвержден 24 января. Выборы президента России будут идти три дня. Единый день голосования назначен на 17 марта. В предвыборной гонке сейчас участвуют только четыре человека. Фото: telegram-канал ЦИК России / https://t.me/cikrossii/3460

ЦИК показала окончательный вариант бюллетени с четырьмя кандидатами в президенты РФ. В нем оказались: Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). «ЦИК России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента. Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета», — сообщает ЦИК в своем telegram-канал. В тексте напротив каждого кандидата написана информация о нем. В нее вошли — год рождения, место проживания, место работы, кем выдвинут кандидат и из какой он партии. Бюллетени будет защищены фоновой сеткой зеленого света. Ранее такой вид был утвержден 24 января. Выборы президента России будут идти три дня. Единый день голосования назначен на 17 марта. В предвыборной гонке сейчас участвуют только четыре человека.