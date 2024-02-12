Екатеринбуржцы 14 и 15 февраля смогут бесплатно проверить легкие

В Екатеринбурге 14 и 15 февраля пройдет акция «Здоровые легкие». Информация появилась на официальном портале Свердловской области.
«Мобильный диагностический комплекс будет работать 14 и 15 февраля. С 10:00 до 16:00 без перерыва на стоянке у ТЦ „Мегаполис“ по адресу: улица 8 Марта, 149», — говорится в сообщении. Пройти исследование смогут екатеринбуржцы возрастом старше 15 лет.
Выезд передвижной флюорографии организовали врачи Центра фтизиопульмонологии и руководство торгового центра «Мегаполис». Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отметил, что данная акция позволит на раннем этапе выявить заболевания органов дыхания и оперативно начать терапию.
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