Екатеринбуржцы 14 и 15 февраля смогут бесплатно проверить легкие

13 февраля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Профилактическая акция «Здоровые легкие» позволит жителям и гостям Екатеринбурга проверить органы дыхания бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 14 и 15 февраля пройдет акция «Здоровые легкие». Информация появилась на официальном портале Свердловской области. «Мобильный диагностический комплекс будет работать 14 и 15 февраля. С 10:00 до 16:00 без перерыва на стоянке у ТЦ „Мегаполис“ по адресу: улица 8 Марта, 149», — говорится в сообщении. Пройти исследование смогут екатеринбуржцы возрастом старше 15 лет. Выезд передвижной флюорографии организовали врачи Центра фтизиопульмонологии и руководство торгового центра «Мегаполис». Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отметил, что данная акция позволит на раннем этапе выявить заболевания органов дыхания и оперативно начать терапию.

В Екатеринбурге 14 и 15 февраля пройдет акция «Здоровые легкие». Информация появилась на официальном портале Свердловской области. «Мобильный диагностический комплекс будет работать 14 и 15 февраля. С 10:00 до 16:00 без перерыва на стоянке у ТЦ „Мегаполис“ по адресу: улица 8 Марта, 149», — говорится в сообщении. Пройти исследование смогут екатеринбуржцы возрастом старше 15 лет. Выезд передвижной флюорографии организовали врачи Центра фтизиопульмонологии и руководство торгового центра «Мегаполис». Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отметил, что данная акция позволит на раннем этапе выявить заболевания органов дыхания и оперативно начать терапию.