12 февраля 2024

Екатеринбуржцы 14 и 15 февраля смогут бесплатно проверить легкие

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке. Свердловская область, здоровье, медицина, диспансеризация, флюорография, медицинская служба, профилактика заболеваний, мобильный лечебно-профилактический комплекс
Профилактическая акция «Здоровые легкие» позволит жителям и гостям Екатеринбурга проверить органы дыхания бесплатно Фото:

В Екатеринбурге 14 и 15 февраля пройдет акция «Здоровые легкие». Информация появилась на официальном портале Свердловской области.

«Мобильный диагностический комплекс будет работать 14 и 15 февраля. С 10:00 до 16:00 без перерыва на стоянке у ТЦ „Мегаполис“ по адресу: улица 8 Марта, 149», — говорится в сообщении. Пройти исследование смогут екатеринбуржцы возрастом старше 15 лет.

Выезд передвижной флюорографии организовали врачи Центра фтизиопульмонологии и руководство торгового центра «Мегаполис». Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отметил, что данная акция позволит на раннем этапе выявить заболевания органов дыхания и оперативно начать терапию.

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В Екатеринбурге 14 и 15 февраля пройдет акция «Здоровые легкие». Информация появилась на официальном портале Свердловской области. «Мобильный диагностический комплекс будет работать 14 и 15 февраля. С 10:00 до 16:00 без перерыва на стоянке у ТЦ „Мегаполис“ по адресу: улица 8 Марта, 149», — говорится в сообщении. Пройти исследование смогут екатеринбуржцы возрастом старше 15 лет. Выезд передвижной флюорографии организовали врачи Центра фтизиопульмонологии и руководство торгового центра «Мегаполис». Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отметил, что данная акция позволит на раннем этапе выявить заболевания органов дыхания и оперативно начать терапию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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