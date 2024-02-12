В ЯНАО родители недовольны, что детский сад публикует фото их детей в трусах

13 февраля 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

В Салехарде родители пожаловались на дирекцию детсада, которая публикует снимки детей в трусах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) родители пожаловались на администрацию детского сада «Журавушка», которая публикует снимки их детей в полуголом виде. Сообщения появились в СМИ, в пресс-службе прокуратуры URA.RU сообщили, что на публикацию подобных снимков нужно разрешение родителей. «Фото детей публикуются по письменному согласию родителей. Если родители против публикации подобных снимков, им достаточно обратиться с письменным заявлением на имя руководства детского сада», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. По сообщению издания «Московский Комсомолец — Ямал», к ним обратилась мама одного из детей, которая заявила, что детский сад «Журавушка» публикует снимки малышей в одном белье. Родители подписывали разрешение на публикацию фото, но устно просили воспитателей не публиковать их в полуголом виде. В данный момент пост из группы «МАДОУ Детский сад „Журавушка“» в социальной сети «ВКонтакте» уже удален. Корреспондент агентства изучил ленту детского сада. Снимки полураздетых детей действительно публиковались на странице в марте, апреле и ноябре 2023 года, но речь идет о фото из плавательного бассейна. На кадрах из групп, все дети в одежде. Корреспондент обратился за комментарием в детский сад, там попросили перезвонить позднее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) родители пожаловались на администрацию детского сада «Журавушка», которая публикует снимки их детей в полуголом виде. Сообщения появились в СМИ, в пресс-службе прокуратуры URA.RU сообщили, что на публикацию подобных снимков нужно разрешение родителей. «Фото детей публикуются по письменному согласию родителей. Если родители против публикации подобных снимков, им достаточно обратиться с письменным заявлением на имя руководства детского сада», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. По сообщению издания «Московский Комсомолец — Ямал», к ним обратилась мама одного из детей, которая заявила, что детский сад «Журавушка» публикует снимки малышей в одном белье. Родители подписывали разрешение на публикацию фото, но устно просили воспитателей не публиковать их в полуголом виде. В данный момент пост из группы «МАДОУ Детский сад „Журавушка“» в социальной сети «ВКонтакте» уже удален. Корреспондент агентства изучил ленту детского сада. Снимки полураздетых детей действительно публиковались на странице в марте, апреле и ноябре 2023 года, но речь идет о фото из плавательного бассейна. На кадрах из групп, все дети в одежде. Корреспондент обратился за комментарием в детский сад, там попросили перезвонить позднее.