12 февраля 2024

Дмитрий Артюхов открывает Год детства на Ямале

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов намерен встретиться с талантливыми школьниками Ямала Фото:

Год детства открывает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава региона намерен встретиться с родителями детей с ОВЗ, осмотреть лаборатории Ямальского многопрофильного колледжа, пообщаться с талантливыми школьниками, сообщает telegram-канал «Пул 89».

«В планах: традиционная встреча с родителями детей с особенностями здоровья, о которой губернатор напомнил в декабре во время Прямой линии; осмотр суперсовременных лабораторий Ямальского многопрофильного колледжа, открытых по федеральному проекту „Профессионалитет“. Здесь студенты осваивают специальности, которые нужны региону для будущего туркластера Рай-Из; общение с талантливыми школьниками Салехарда, Лабытнанги и Аксарки», — уточняется в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Артюхов показал пианисту Мацуеву ямальскую тундру. Он предложил почетному гостю и художественному руководителю конкурса «Симфония Ямала» вместе с супругой своими глазами оценить красоты севера.

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Год детства открывает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава региона намерен встретиться с родителями детей с ОВЗ, осмотреть лаборатории Ямальского многопрофильного колледжа, пообщаться с талантливыми школьниками, сообщает telegram-канал «Пул 89». «В планах: традиционная встреча с родителями детей с особенностями здоровья, о которой губернатор напомнил в декабре во время Прямой линии; осмотр суперсовременных лабораторий Ямальского многопрофильного колледжа, открытых по федеральному проекту „Профессионалитет“. Здесь студенты осваивают специальности, которые нужны региону для будущего туркластера Рай-Из; общение с талантливыми школьниками Салехарда, Лабытнанги и Аксарки», — уточняется в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Артюхов показал пианисту Мацуеву ямальскую тундру. Он предложил почетному гостю и художественному руководителю конкурса «Симфония Ямала» вместе с супругой своими глазами оценить красоты севера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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