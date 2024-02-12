Дмитрий Артюхов открывает Год детства на Ямале

Год детства открывает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава региона намерен встретиться с родителями детей с ОВЗ, осмотреть лаборатории Ямальского многопрофильного колледжа, пообщаться с талантливыми школьниками, сообщает telegram-канал «Пул 89».
«В планах: традиционная встреча с родителями детей с особенностями здоровья, о которой губернатор напомнил в декабре во время Прямой линии; осмотр суперсовременных лабораторий Ямальского многопрофильного колледжа, открытых по федеральному проекту „Профессионалитет“. Здесь студенты осваивают специальности, которые нужны региону для будущего туркластера Рай-Из; общение с талантливыми школьниками Салехарда, Лабытнанги и Аксарки», — уточняется в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Артюхов показал пианисту Мацуеву ямальскую тундру. Он предложил почетному гостю и художественному руководителю конкурса «Симфония Ямала» вместе с супругой своими глазами оценить красоты севера.
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