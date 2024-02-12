12 февраля 2024

Губернатор ЯНАО Артюхов показал пианисту Мацуеву ямальскую тундру. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и российский пианист-виртуоз Денис Мацуев на презентации Челябинского симфонического оркестра. Челябинск , мацуев денис
Виртуоз Денис Мацуев выступил худруком первого международного фестиваля-конкурса «Симфония Ямала» Фото:

Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев и его жена, прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина накануне были замечены в ямальской тундре. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил почетному гостю и художественному руководителю конкурса «Симфония Ямала» вместе с супругой своими глазами оценить красоты севера.

«Мацуев остался крайне доволен, что согласился на экскурсию, предложенную Артюховым. Знакомился и общался с тундровиками, возился со щенками оленегонных лаек, и даже заарканил оленя — ни в одном городе такого не найти» — рассказывают очевидцы.

Пресс-служба губернатора официально подтвердила, что «экскурсия» действительно состоялась. Собеседники пообещали опубликовать подробности в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Дмитрий Артюхов и Денис Мацуев закрыли фестиваль-конкурс, который проходил на прошлой неделе. Позже Мацуев подвел итоги и наградил победителей международного конкурса «Симфония Ямала».

Фото:

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Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев и его жена, прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина накануне были замечены в ямальской тундре. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил почетному гостю и художественному руководителю конкурса «Симфония Ямала» вместе с супругой своими глазами оценить красоты севера. «Мацуев остался крайне доволен, что согласился на экскурсию, предложенную Артюховым. Знакомился и общался с тундровиками, возился со щенками оленегонных лаек, и даже заарканил оленя — ни в одном городе такого не найти» — рассказывают очевидцы. Пресс-служба губернатора официально подтвердила, что «экскурсия» действительно состоялась. Собеседники пообещали опубликовать подробности в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало о том, что Дмитрий Артюхов и Денис Мацуев закрыли фестиваль-конкурс, который проходил на прошлой неделе. Позже Мацуев подвел итоги и наградил победителей международного конкурса «Симфония Ямала».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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