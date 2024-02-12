Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев и его жена, прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина накануне были замечены в ямальской тундре. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил почетному гостю и художественному руководителю конкурса «Симфония Ямала» вместе с супругой своими глазами оценить красоты севера.
«Мацуев остался крайне доволен, что согласился на экскурсию, предложенную Артюховым. Знакомился и общался с тундровиками, возился со щенками оленегонных лаек, и даже заарканил оленя — ни в одном городе такого не найти» — рассказывают очевидцы.
Пресс-служба губернатора официально подтвердила, что «экскурсия» действительно состоялась. Собеседники пообещали опубликовать подробности в ближайшее время.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Дмитрий Артюхов и Денис Мацуев закрыли фестиваль-конкурс, который проходил на прошлой неделе. Позже Мацуев подвел итоги и наградил победителей международного конкурса «Симфония Ямала».
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