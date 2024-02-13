Мэрия Кургана назвала управляющие компании, которые хуже всех чистят снег

Мэрия Кургана нашла пять управкомпаний, которые хуже всех чистят снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава департамента выделил пять управкомпаний, отличившихся халатностью (архивное фото) Фото:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, осмотрев дворы Кургана, выявил пять управкомпаний, которые не справились с указаниями властей по уборке снега на придомовой территории. Об этом рассказал замглавы города и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) администрации города Кургана Роман Медведев во время проведения горячей линии департамента по уборке снега во дворах, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«На прошлой неделе специалисты департамента ЖКХ совместно со специалистами Административно-технической инспекцией и Госжилинспекции провели осмотр придомовых территорий многоквартирных жилых домов на территории города Кургана. Был выявлен ряд нарушений. Так, халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей управляющие компании „Мастер“, „Тандем“, „Партнер“, „Курганец“, „Жилищник“», — рассказал директор департамента Медведев.

После осмотра, по словам чиновника, Госжилинспекция Курганской области начала проверять дворы повторно. Но в этот раз управкомпании, которые проигнорировали указания или замечания, ожидают штрафы. Также, Медведев пояснил, что в течение февраля компании обязаны вывезти снег со дворов.

Ранее URA.RU писало, что Курган быстрее очищает улицы и междворовые проезды, чем Тюмень и Екатеринбург. По словам курганского чиновника, в Тюмени дороги чаще имеют колею.

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Департамент жилищно-коммунального хозяйства, осмотрев дворы Кургана, выявил пять управкомпаний, которые не справились с указаниями властей по уборке снега на придомовой территории. Об этом рассказал замглавы города и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) администрации города Кургана Роман Медведев во время проведения горячей линии департамента по уборке снега во дворах, где присутствовал корреспондент URA.RU. «На прошлой неделе специалисты департамента ЖКХ совместно со специалистами Административно-технической инспекцией и Госжилинспекции провели осмотр придомовых территорий многоквартирных жилых домов на территории города Кургана. Был выявлен ряд нарушений. Так, халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей управляющие компании „Мастер“, „Тандем“, „Партнер“, „Курганец“, „Жилищник“», — рассказал директор департамента Медведев. После осмотра, по словам чиновника, Госжилинспекция Курганской области начала проверять дворы повторно. Но в этот раз управкомпании, которые проигнорировали указания или замечания, ожидают штрафы. Также, Медведев пояснил, что в течение февраля компании обязаны вывезти снег со дворов. Ранее URA.RU писало, что Курган быстрее очищает улицы и междворовые проезды, чем Тюмень и Екатеринбург. По словам курганского чиновника, в Тюмени дороги чаще имеют колею.
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© Служба новостей «URA.RU»
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