Курган лучше справляется с уборкой города от снега, чем Тюмень и Екатеринбург

13 февраля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Курганские дороги, тротуары и проезды техника убирает быстро, хотя не одновременно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Междворовые проезды, тротуары и дороги в Кургане очищают от снега лучше, чем в Тюмени или Екатеринбурге. Удается это с помощью всего 90 единиц техники. Об этом заявил замглавы города и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) администрации города Кургана Роман Медведев во время проведения горячей линии ДЖКХ по вопросам уборки снега во дворах. На мероприятии присутствовал корреспондент URA.RU. «Наш город намного быстрее убирают, чем в Екатеринбурге или в Тюмени», — пояснил Медведев во время проведения горячей линии ДЖКХ. На горячую линию ДЖКХ поступали вопросы относительно уборки снега не только во дворах, но и по уборке снега на тротуарах, проездах. Эта территория подконтрольна другой структуре администрации города — департаменту развития городского хозяйства (ДРГХ), но Медведев не отказывал горожанам выслушать жалобу и передать в департамент, имеющий больше полномочий в вопросе. Он отметил, что ДРГХ имеет лишь 90 единиц снегоуборочной техники. Поэтому, как объяснил замглавы, департамент не может очищать улицы и междворовые территории в один момент по всему городу. Он попросил обратить внимание на состояние улиц в городах соседних регионов — оценить работу курганских служб в сравнении. Например, привел пример Медведев, если заехать на территорию города Тюмени, то на дорогах можно заметить повсеместную колейность. Ранее URA.RU писало, что курганцы стали массово оставлять обращения и жалобы по уборке снега в городе. Многие жаловались на управляющие компании, на невозможность проезда во двор или, наоборот, выехать со двора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Междворовые проезды, тротуары и дороги в Кургане очищают от снега лучше, чем в Тюмени или Екатеринбурге. Удается это с помощью всего 90 единиц техники. Об этом заявил замглавы города и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) администрации города Кургана Роман Медведев во время проведения горячей линии ДЖКХ по вопросам уборки снега во дворах. На мероприятии присутствовал корреспондент URA.RU. «Наш город намного быстрее убирают, чем в Екатеринбурге или в Тюмени», — пояснил Медведев во время проведения горячей линии ДЖКХ. На горячую линию ДЖКХ поступали вопросы относительно уборки снега не только во дворах, но и по уборке снега на тротуарах, проездах. Эта территория подконтрольна другой структуре администрации города — департаменту развития городского хозяйства (ДРГХ), но Медведев не отказывал горожанам выслушать жалобу и передать в департамент, имеющий больше полномочий в вопросе. Он отметил, что ДРГХ имеет лишь 90 единиц снегоуборочной техники. Поэтому, как объяснил замглавы, департамент не может очищать улицы и междворовые территории в один момент по всему городу. Он попросил обратить внимание на состояние улиц в городах соседних регионов — оценить работу курганских служб в сравнении. Например, привел пример Медведев, если заехать на территорию города Тюмени, то на дорогах можно заметить повсеместную колейность. Ранее URA.RU писало, что курганцы стали массово оставлять обращения и жалобы по уборке снега в городе. Многие жаловались на управляющие компании, на невозможность проезда во двор или, наоборот, выехать со двора.