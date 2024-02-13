Попавшие в ДТП тюменские автомобилисты часами вынуждены ждать аварийных комиссаров

В Тюмени не хватает аварийных комиссаров для оформления ДТП

Тюменские автомобилисты, попавшие в ДТП, не могут дождаться аварийных комиссаров Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Тюмени, попавшие в ДТП, вынуждены часами ждать аварийных комиссаров из-за нехватки специалистов такого профиля. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«При оформлении сложных ДТП без аварийного комиссара не обойтись. Он поможет с составлением схемы, снимет копии документов, даст предварительную оценку ущерба и т. д. Но в последнее время люди, попавшие в автоаварии, вынуждены часами ждать приезда специалистов. Причина — дефицит кадров», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что многие тюменские аварийные комиссары увольняются из-за плотного графика работы. «Иногда на оформление одного ДТП уходит четыре — пять часов. Не все способны выдержать подобную нагрузку. К тому же, чтобы работать аварийным комиссаром, нужно иметь высокий уровень стрессоустойчивости: при оформлении аварий водители часто ведут себя неадекватно. Иногда доходит до драк», — добавил инсайдер URA.RU.

В пресс-центр Российского союза автостраховщиков (РСА) направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Обновлено 13 февраля в 17:00.

В РСА агентству сообщили о том, что полисами ОСАГО вызов аварийных комиссаров к месту ДТП не предусмотрен. По КАСКО аваркомов направляет компания, в которой застрахован автомобиль.