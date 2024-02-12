Развлечения Туризм День оленевода в ЯНАО пройдет на новых площадках Ко Дню оленевода на Ямале подготовили стойбище с идолами и чумами 13 февраля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 + В парке «Тойкый мач», а территорию стилизовали под традиционное селькупское стойбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые общественные пространства к празднику оленеводов готовят в Муравленко, Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах, сообщает пресс-служба правительства округа. Гостей праздника ждут этнографические арт-объекты, ландшафтное освещение, спортивные и развлекательные зоны. «24-25 февраля День оленевода пройдет в Надыме. Местом проведения выбраны бульвар Стрижова и площадь Юбилейная. Популярные у горожан пространства ранее обновили — на бульваре появились объекты торговли, новые спортивные и развлекательные зоны, места для отдыха, различные арт-объекты», — говорится в сообщении. В этнографическом парке «Тойкый мач» села Толька Красноселькупского района территорию стилизовали под традиционное селькупское стойбище с чумами, идолами и избушками. Здесь праздник пройдет 2 марта. В Муравленко и селе Гыда Тазовского района установили разноуровневое освещение, малые архитектурные формы, перлогу и амфитеатр. Мероприятия запланированы на 16 марта и 18—19 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что депэкономики Нового Уренгоя объявил о начале приема заявок на торговлю в День оленевода с 12 февраля. Всего на празднике предусмотрено 18 торговых мест. Новые общественные пространства к празднику оленеводов готовят в Муравленко, Надымском, Тазовском и Красноселькупском районах, сообщает пресс-служба правительства округа. Гостей праздника ждут этнографические арт-объекты, ландшафтное освещение, спортивные и развлекательные зоны. «24-25 февраля День оленевода пройдет в Надыме. Местом проведения выбраны бульвар Стрижова и площадь Юбилейная. Популярные у горожан пространства ранее обновили — на бульваре появились объекты торговли, новые спортивные и развлекательные зоны, места для отдыха, различные арт-объекты», — говорится в сообщении. В этнографическом парке «Тойкый мач» села Толька Красноселькупского района территорию стилизовали под традиционное селькупское стойбище с чумами, идолами и избушками. Здесь праздник пройдет 2 марта. В Муравленко и селе Гыда Тазовского района установили разноуровневое освещение, малые архитектурные формы, перлогу и амфитеатр. Мероприятия запланированы на 16 марта и 18—19 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что депэкономики Нового Уренгоя объявил о начале приема заявок на торговлю в День оленевода с 12 февраля. Всего на празднике предусмотрено 18 торговых мест. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям