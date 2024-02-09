09 февраля 2024
08 февраля 2024

На День оленевода в Новом Уренгое будет работать 18 торговых точек

© Служба новостей «URA.RU»
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На Дне оленевода в Новом Уренгое 10 мест будет отдано под торговлю товарами ямальских производителей Фото:

Депэкономики Нового Уренгоя (ЯНАО) объявил о начале приема заявок на торговлю в День оленевода с 12 февраля. Всего на празднике предусмотрено 18 торговых мест: 10 из них — торговля товарами ямальских производителей и восемь точек общественного питания.

«Объявляет о начале приема заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан с 12 февраля по 21 февраля 2024 года. <…> Количество торговых мест — 18, в том числе: 10 мест — торговля продовольственными товарами ямальских товаропроизводителей, восемь мест — предприятия общественного питания», — написано в telegram-канале ведомства.

Основное требование к заявителям — наличие банковского терминала для расчетов с покупателями. Помимо этого приветствуется фирменная одежда, обозначающая предприятие.

В Новом Уренгое гуляния в День оленевода продляться два дня, а сам праздник проведут в новой локации на берегу реки Седэяха. На нем пройдут спортивные игры, национальный конкурс-фестиваль, катания на оленьих упряжках и другое.

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Депэкономики Нового Уренгоя (ЯНАО) объявил о начале приема заявок на торговлю в День оленевода с 12 февраля. Всего на празднике предусмотрено 18 торговых мест: 10 из них — торговля товарами ямальских производителей и восемь точек общественного питания. «Объявляет о начале приема заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан с 12 февраля по 21 февраля 2024 года. <…> Количество торговых мест — 18, в том числе: 10 мест — торговля продовольственными товарами ямальских товаропроизводителей, восемь мест — предприятия общественного питания», — написано в telegram-канале ведомства. Основное требование к заявителям — наличие банковского терминала для расчетов с покупателями. Помимо этого приветствуется фирменная одежда, обозначающая предприятие. В Новом Уренгое гуляния в День оленевода продляться два дня, а сам праздник проведут в новой локации на берегу реки Седэяха. На нем пройдут спортивные игры, национальный конкурс-фестиваль, катания на оленьих упряжках и другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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