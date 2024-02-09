На День оленевода в Новом Уренгое будет работать 18 торговых точек

Депэкономики Нового Уренгоя (ЯНАО) объявил о начале приема заявок на торговлю в День оленевода с 12 февраля. Всего на празднике предусмотрено 18 торговых мест: 10 из них — торговля товарами ямальских производителей и восемь точек общественного питания.
«Объявляет о начале приема заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан с 12 февраля по 21 февраля 2024 года. <…> Количество торговых мест — 18, в том числе: 10 мест — торговля продовольственными товарами ямальских товаропроизводителей, восемь мест — предприятия общественного питания», — написано в telegram-канале ведомства.
Основное требование к заявителям — наличие банковского терминала для расчетов с покупателями. Помимо этого приветствуется фирменная одежда, обозначающая предприятие.
В Новом Уренгое гуляния в День оленевода продляться два дня, а сам праздник проведут в новой локации на берегу реки Седэяха. На нем пройдут спортивные игры, национальный конкурс-фестиваль, катания на оленьих упряжках и другое.
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