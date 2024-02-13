В Перми до конца апреля перекроют движение по шоссе Космонавтов

В Перми с 23 февраля по 30 апреля будет перекрыто движение транспорта по шоссе Космонавтов в районе улицы Крисанова. Это связано со строительством дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Распоряжение министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова опубликовано на сайте министерства.
«Временно закрыть движение транспорта по шоссе Космонавтов в районе улицы Крисанова. Обеспечить объезд транспорта на период с 23 февраля по 30 апреля», — говорится в распоряжении Вешнякова.
Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти планируют достроить три городские улицы. В их числе и улица Крисанова, которая свяжет шоссе Космонавтов и улицу Пушкина.
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