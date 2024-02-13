На Украине отправили за решетку клирика за поддержку России

13 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Клирику назначили пять лет тюрьмы Фото: Алексей Андронов © URA.RU Суд приговорил настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровске к тюремному заключению длительностью в пять лет. Он признан виновным по статье об оправдании действий РФ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). «По материалам СБУ тюремный срок получил клирик УПЦ на Днепропетровщине», — передает telegram-канал ведомства. Кроме того, в суде его признали виновным по статье о прославлении и оправдании действий России. Клирику назначено пять лет тюремного заключения.

Суд приговорил настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровске к тюремному заключению длительностью в пять лет. Он признан виновным по статье об оправдании действий РФ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). «По материалам СБУ тюремный срок получил клирик УПЦ на Днепропетровщине», — передает telegram-канал ведомства. Кроме того, в суде его признали виновным по статье о прославлении и оправдании действий России. Клирику назначено пять лет тюремного заключения.