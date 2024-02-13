На Украине отправили за решетку клирика за поддержку России

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Клипарты. Сургут , решетка, наручники
Клирику назначили пять лет тюрьмы Фото:

Суд приговорил настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровске к тюремному заключению длительностью в пять лет. Он признан виновным по статье об оправдании действий РФ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

«По материалам СБУ тюремный срок получил клирик УПЦ на Днепропетровщине», — передает telegram-канал ведомства. Кроме того, в суде его признали виновным по статье о прославлении и оправдании действий России. Клирику назначено пять лет тюремного заключения.

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Суд приговорил настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровске к тюремному заключению длительностью в пять лет. Он признан виновным по статье об оправдании действий РФ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). «По материалам СБУ тюремный срок получил клирик УПЦ на Днепропетровщине», — передает telegram-канал ведомства. Кроме того, в суде его признали виновным по статье о прославлении и оправдании действий России. Клирику назначено пять лет тюремного заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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