На Украине отправили за решетку клирика за поддержку России

Клирику назначили пять лет тюрьмы
Суд приговорил настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровске к тюремному заключению длительностью в пять лет. Он признан виновным по статье об оправдании действий РФ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
«По материалам СБУ тюремный срок получил клирик УПЦ на Днепропетровщине», — передает telegram-канал ведомства. Кроме того, в суде его признали виновным по статье о прославлении и оправдании действий России. Клирику назначено пять лет тюремного заключения.
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