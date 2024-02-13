Курганский ХК «Зауралье» сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата ВХЛ

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Хоккей. Курган, шайба, зауралье, хоккей
ХК «Зауралье» сыграет против «Ижсталь» Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана сыграет на выезде против команды «Ижсталь» из Ижевска, идущей в чемпионате ВХЛ в конце турнирной таблицы. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Регулярный чемпионат ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Матч: „Ижсталь“ (Ижевск) — „Зауралье“ (Курган). Дата игры: 14 февраля 19:30 по курганскому времени», — указано на сайте команды.

В первой игре сезона ХК «Зауралье» обыграло «Ижсталь» со счетом 3:2. В домашнем матче отличились Артем Икамацких, Артур Болтанов и Антон Чуфаров. В турнирной таблице курганская команда занимает пятое место, имея в активе 77 очков. Коллектив из Ижевска с 39 очками идет на 26 месте из 29 команд.

Ранее URA.RU писало, что хоккейный клуб «Зауралье» победил на выезде пермский «Молот» со счетом 5:2. У курганских хоккеистов отличились нападающие Тютнев, Голоднюк, Закиров, Бойчук и Гавриленко. В регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2023/2024 «Зауралье» еще ждут матчи против команд «Челны» и «Торос».

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана сыграет на выезде против команды «Ижсталь» из Ижевска, идущей в чемпионате ВХЛ в конце турнирной таблицы. Об этом сообщается на сайте клуба. «Регулярный чемпионат ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Матч: „Ижсталь“ (Ижевск) — „Зауралье“ (Курган). Дата игры: 14 февраля 19:30 по курганскому времени», — указано на сайте команды. В первой игре сезона ХК «Зауралье» обыграло «Ижсталь» со счетом 3:2. В домашнем матче отличились Артем Икамацких, Артур Болтанов и Антон Чуфаров. В турнирной таблице курганская команда занимает пятое место, имея в активе 77 очков. Коллектив из Ижевска с 39 очками идет на 26 месте из 29 команд. Ранее URA.RU писало, что хоккейный клуб «Зауралье» победил на выезде пермский «Молот» со счетом 5:2. У курганских хоккеистов отличились нападающие Тютнев, Голоднюк, Закиров, Бойчук и Гавриленко. В регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2023/2024 «Зауралье» еще ждут матчи против команд «Челны» и «Торос».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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