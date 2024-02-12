Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана победил пермский «Молот»

12 февраля 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» победил ХК «Молот из Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана одержал победу над одним из лидеров регулярного чемпиона ВХЛ — пермским «Торос». Встреча закончилась со счетом 2:5. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча. «Матч между командами „Молот“ — „Зауралье“ закончился со счетом 2:5. У курганцев отличились нападающие Тютнев, Голоднюк, Закиров, Бойчук и Гавриленко», — передает корреспондент. Победа приносит «Зауралью» два очка и позволил приблизиться к лидирующей тройке. Всего в активе курганцев 77 очков. Первую шайбу в начале матча забросил нападающий Павел Тютнев. До конца периода пермяки выиграли вбрасывание и сравняли счет. У «Молота» отличился Дмитрий Аржанов. Во втором периоде гости снова сумели выйти вперед благодаря сольному проходу и точному броску Сергея Голоднюка. Однако хозяевам льда практически сразу же удалось восстановить ничейный счет — забил Руслан Галимзянов. В начале заключительного периода курганцы вновь вышли вперед. В большинстве забил Тимур Закиров. Четвертую шайбу в ворота пермской команды забил Дмитрий Бойчук. В концовке встречи хозяева льда поменяли вратаря на полевого и пропустили пятую шайбу. Победный гол в пустые ворота забил Иван Гавриленко. Следующим соперником ХК «Зауралье» станет компания «Ижсталь» из Ижевска. Последние два выездных матча курганские хоккеисты проведут против татарского клуба «Челны» и башкирского «Тороса». После этого «Зауралье» ждет плей-офф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана одержал победу над одним из лидеров регулярного чемпиона ВХЛ — пермским «Торос». Встреча закончилась со счетом 2:5. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча. «Матч между командами „Молот“ — „Зауралье“ закончился со счетом 2:5. У курганцев отличились нападающие Тютнев, Голоднюк, Закиров, Бойчук и Гавриленко», — передает корреспондент. Победа приносит «Зауралью» два очка и позволил приблизиться к лидирующей тройке. Всего в активе курганцев 77 очков. Первую шайбу в начале матча забросил нападающий Павел Тютнев. До конца периода пермяки выиграли вбрасывание и сравняли счет. У «Молота» отличился Дмитрий Аржанов. Во втором периоде гости снова сумели выйти вперед благодаря сольному проходу и точному броску Сергея Голоднюка. Однако хозяевам льда практически сразу же удалось восстановить ничейный счет — забил Руслан Галимзянов. В начале заключительного периода курганцы вновь вышли вперед. В большинстве забил Тимур Закиров. Четвертую шайбу в ворота пермской команды забил Дмитрий Бойчук. В концовке встречи хозяева льда поменяли вратаря на полевого и пропустили пятую шайбу. Победный гол в пустые ворота забил Иван Гавриленко. Следующим соперником ХК «Зауралье» станет компания «Ижсталь» из Ижевска. Последние два выездных матча курганские хоккеисты проведут против татарского клуба «Челны» и башкирского «Тороса». После этого «Зауралье» ждет плей-офф.