Тюменскому топ-чиновнику не дают статусную должность в правительстве

Тюменский чиновник Малыгин не может устроиться на желаемую должность

Тюменского чиновника Романа Малыгина не хотят устраивать на руководящую должность в обход договоренностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Карьера ответственного за межнациональную стабильность в Тюменской области чиновника Романа Малыгина под угрозой. Его понизили с исполняющего обязанности руководителя до заместителя руководителя комитета по делам национальностей Тюменской области, хотя изначально были договоренности, что Малыгин полноценно возглавит комитет. Подробности URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к областному правительству.

«Он не прошел „испытательный срок“ на должности исполняющего обязанности руководителя комитета по делам национальностей Тюменской области и был понижен до обычного зама. Хотя устраивался он на условиях, что станет полноценным руководителем за несколько месяцев (Малыгин работает уже больше года). Считается, что его нынешнее положение крайне неудачное: не являясь руководителем комитета, он все равно несет полную ответственность за его работу», — сообщают инсайдеры агентства.

В кулуарах правительства говорят, что Малыгин планирует вернуться на прежнее место работы — в мэрию. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее Малыгин возглавлял комитет по делам национальностей в администрации Тюмени. Он известен тем, что регулярно отменял митинги. Так, в 2021 году Малыгин не разрешал коммунистам проводить пикеты против коронавирусных ограничений. В марте 2022 года комитет по межнациональным отношениям запрещал согласовывать антивоенные акции.