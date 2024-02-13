Бизнесмены не дают водителям из Тюмени зарабатывать на BlaBlaCar

Тюменские предприниматели начали массово искать клиентов с помощью сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские бизнесмены, которые занимаются междугородними перевозками, начали массово искать клиентов с помощью бесплатного сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar. Об этом URA.RU сообщил один из жителей города. По его словам, из-за этого водители-частники, которые также пользуются указанным сервисом, практически остались без заработка.

«Тюменцы, которые раньше зарабатывали на поездках в другие города, сейчас практически остались без заказов, потому что предприниматели забирают почти всех пассажиров. И если частники возят клиентов на личных авто, то бизнесмены набирают людей целыми микроавтобусами. И зачастую значительно занижают цены, убивая всякую конкуренцию», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службу сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водители сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar придумали, как брать с пассажиров больше денег за поездки по межгороду. По словам источников агентства, частники указывают на официальном сайте сервиса одну сумму, а по факту требуют с клиентов другую, которая значительно больше.