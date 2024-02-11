Водители сервиса BlaBlaCar выманивают деньги у пассажиров из Тюмени

12 февраля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Водители сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar берут дополнительную «комиссию» с попутчиков из Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени водители сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar придумали, как брать с пассажиров больше денег за поездки по межгороду. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей. По его словам, перевозчики указывают на официальном сайте сервиса одну сумму, а по факту требуют с пассажиров другую. «Мне нужно было уехать из Тюмени в Ханты-Мансийск. Нашла хороший вариант за 1600 рублей и забронировала место. Когда в условленное время приехала к точке посадки, водитель сказал, что поездка будет стоить 2000 рублей. На мои возражения ответил, что ему все равно на правила сервиса и если меня не устраивает цена, то я могу не ехать. Выбора не было, потому что мне очень нужно было попасть в ХМАО», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Она добавила, что такую же схему заработка используют и другие водители, сотрудничающие с сервисом. «Насколько мне известно, эта проблема носит массовый характер. Многие мои знакомые сталкивались с подобными ситуациями. В среднем водители требуют с пассажиров на 400—500 рублей больше, чем указано в информации о поездке на официальном сайте сервиса», — отметила тюменка в разговоре с URA.RU. В пресс-службу сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В Тюмени водители сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar придумали, как брать с пассажиров больше денег за поездки по межгороду. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей. По его словам, перевозчики указывают на официальном сайте сервиса одну сумму, а по факту требуют с пассажиров другую. «Мне нужно было уехать из Тюмени в Ханты-Мансийск. Нашла хороший вариант за 1600 рублей и забронировала место. Когда в условленное время приехала к точке посадки, водитель сказал, что поездка будет стоить 2000 рублей. На мои возражения ответил, что ему все равно на правила сервиса и если меня не устраивает цена, то я могу не ехать. Выбора не было, потому что мне очень нужно было попасть в ХМАО», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Она добавила, что такую же схему заработка используют и другие водители, сотрудничающие с сервисом. «Насколько мне известно, эта проблема носит массовый характер. Многие мои знакомые сталкивались с подобными ситуациями. В среднем водители требуют с пассажиров на 400—500 рублей больше, чем указано в информации о поездке на официальном сайте сервиса», — отметила тюменка в разговоре с URA.RU. В пресс-службу сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.