На трассе М-5 в Челябинской области из-за ДТП образовалась пробка

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Участок трассы М5-Урал на месте ДТП в сторону Башкирии перекрыт Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 13 февраля на трассе М-5 в сторону Башкирии из-за аварии образовалась пробка. На данный момент участок трассы перекрыт, на месте работают сотрудники госавтоиспекции, сообщили в пресс-службе.

«На территории республики Башкортостан произошло ДТП. Участок трассы М5-Урал на месте ДТП в настоящий момент перекрыт, на месте работают сотрудники госавтоинспекции, происходит ликвидация последствий ДТП», — рассказали в ведомстве.

Водителей просят проявлять терпение. Также автомобилистам рекомендовали искать возможные пути объезда участка.

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В Ашинском районе Челябинской области 13 февраля на трассе М-5 в сторону Башкирии из-за аварии образовалась пробка. На данный момент участок трассы перекрыт, на месте работают сотрудники госавтоиспекции, сообщили в пресс-службе. «На территории республики Башкортостан произошло ДТП. Участок трассы М5-Урал на месте ДТП в настоящий момент перекрыт, на месте работают сотрудники госавтоинспекции, происходит ликвидация последствий ДТП», — рассказали в ведомстве. Водителей просят проявлять терпение. Также автомобилистам рекомендовали искать возможные пути объезда участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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