На трассе М-5 в Челябинской области из-за ДТП образовалась пробка

Участок трассы М5-Урал на месте ДТП в сторону Башкирии перекрыт
В Ашинском районе Челябинской области 13 февраля на трассе М-5 в сторону Башкирии из-за аварии образовалась пробка. На данный момент участок трассы перекрыт, на месте работают сотрудники госавтоиспекции, сообщили в пресс-службе.
«На территории республики Башкортостан произошло ДТП. Участок трассы М5-Урал на месте ДТП в настоящий момент перекрыт, на месте работают сотрудники госавтоинспекции, происходит ликвидация последствий ДТП», — рассказали в ведомстве.
Водителей просят проявлять терпение. Также автомобилистам рекомендовали искать возможные пути объезда участка.
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