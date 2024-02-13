Для туристов ввели новое правило

Туристы обязаны информировать о своем выходе на туристические маршруты
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Туристы обязан будут информировать региональное Министерство РФ по делам гражданской обороны о выходе на маршрут Фото:

Туристам и туристическим группам нужно будет информировать региональный орган Министерства РФ по делам гражданской обороны о выходе на туристические маршруты. Соответствующее поставновление опубликован на портале правовых актов.

«Туристам и туристическим группам <…>, осуществляющим путешествия по туристическим маршрутам на территории Российской Федерации, требующим сопровождения инструктором-проводником, перед выходом на такие маршруты <…> в установленном порядке информировать территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны», — говорится в документе. Также туристическим группам, в состав которых входят несовершеннолетние, и туристам с детьми следует информировать о выходе на такие маршруты.

Ранее во время сплава по реке Вижай потерялись двое свердловских туристов. Они прошли 30 км до ближайшего населенного пункта и нашли таксофон, по которому рассказали о случившемся ЧП организатору тура. Накануне туристов предупреждали об опасности, потому что по реке шло скопление льда.

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Туристам и туристическим группам нужно будет информировать региональный орган Министерства РФ по делам гражданской обороны о выходе на туристические маршруты. Соответствующее поставновление опубликован на портале правовых актов. «Туристам и туристическим группам <…>, осуществляющим путешествия по туристическим маршрутам на территории Российской Федерации, требующим сопровождения инструктором-проводником, перед выходом на такие маршруты <…> в установленном порядке информировать территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны», — говорится в документе. Также туристическим группам, в состав которых входят несовершеннолетние, и туристам с детьми следует информировать о выходе на такие маршруты. Ранее во время сплава по реке Вижай потерялись двое свердловских туристов. Они прошли 30 км до ближайшего населенного пункта и нашли таксофон, по которому рассказали о случившемся ЧП организатору тура. Накануне туристов предупреждали об опасности, потому что по реке шло скопление льда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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