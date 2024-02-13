Для туристов ввели новое правило

Туристы обязаны информировать о своем выходе на туристические маршруты

13 февраля 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Туристы обязан будут информировать региональное Министерство РФ по делам гражданской обороны о выходе на маршрут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Туристам и туристическим группам нужно будет информировать региональный орган Министерства РФ по делам гражданской обороны о выходе на туристические маршруты. Соответствующее поставновление опубликован на портале правовых актов. «Туристам и туристическим группам <…>, осуществляющим путешествия по туристическим маршрутам на территории Российской Федерации, требующим сопровождения инструктором-проводником, перед выходом на такие маршруты <…> в установленном порядке информировать территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны», — говорится в документе . Также туристическим группам, в состав которых входят несовершеннолетние, и туристам с детьми следует информировать о выходе на такие маршруты. Ранее во время сплава по реке Вижай потерялись двое свердловских туристов. Они прошли 30 км до ближайшего населенного пункта и нашли таксофон, по которому рассказали о случившемся ЧП организатору тура. Накануне туристов предупреждали об опасности, потому что по реке шло скопление льда.

Туристам и туристическим группам нужно будет информировать региональный орган Министерства РФ по делам гражданской обороны о выходе на туристические маршруты. Соответствующее поставновление опубликован на портале правовых актов. «Туристам и туристическим группам <…>, осуществляющим путешествия по туристическим маршрутам на территории Российской Федерации, требующим сопровождения инструктором-проводником, перед выходом на такие маршруты <…> в установленном порядке информировать территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны», — говорится в документе. Также туристическим группам, в состав которых входят несовершеннолетние, и туристам с детьми следует информировать о выходе на такие маршруты. Ранее во время сплава по реке Вижай потерялись двое свердловских туристов. Они прошли 30 км до ближайшего населенного пункта и нашли таксофон, по которому рассказали о случившемся ЧП организатору тура. Накануне туристов предупреждали об опасности, потому что по реке шло скопление льда.