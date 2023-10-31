Потерявшихся на сплаве свердловских туристов спас таксофон

Группа из пяти туристов отправилась на сплав 26 октября (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Двое из пяти свердловских туристов, которые потерялись во время сплава по реке Вижай, прошли 30 км до ближайшего населенного пункта, нашли таксофон, по которому рассказали о случившемся ЧП организатору тура. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Накануне туристов предупреждали об опасности, так как по реке шла шуга (скопление льда — прим. ред.), однако они проигнорировали это. Отплыв 15 км от Тохты, они встали, так как река окончательно перемерзла. Двое из пяти путешественников пошли пешком 30 км до ближайшего населенного пункта, нашли таксофон и сообщили организатору похода, что они живы», — пояснил Горелых.

Трое других туристов остались на месте, чтобы охранять имущество. Все члены группы живы, уверяют товарищи, дошедшие до населенного пункта. «В самое ближайшее время за оставшимися выдвинется спасательный отряд. Сотрудники МВД устанавливают более подробные обстоятельства произошедшего», — резюмировал Валерий Горелых.

Группа туристов отправилась на сплав на прошлой неделе. Они должны были доплыть до Вижая 30 октября и встретиться с организатором тура. Однако туристы этого не сделали — тогда все забили тревогу. Потерявшимися числились директор коммерческого предприятия и четыре логиста из Березовского.

Таксофон — телефонный аппарат общего пользования, использовавшийся в СССР. Чтобы позвонить, нужно было закинуть жетон или монету в приемник. В начале 21-го века таксофоны стали убирать, поскольку они стали приносить меньше прибыли телефонным компаниям.