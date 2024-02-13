В России к 2030 году будет больше спортивных людей

13 февраля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

По расчетам властей, число россиян, занимающихся физкультурой, к 2030 г. достигнет 70% Фото: Алексей Андронов © URA.RU В России к 2030 г. в рамках стратегической инициативы правительства «Бизнес-спринт» появится около 1,5 тыс. «умных» спортивных площадок, а в целом систематически заниматься физкультурой и спортом будут 70% россиян. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Умные» площадки отличаются от обычных многофункциональностью и цифровым подходом. Заниматься на тренажерах помогает QR-код, благодаря которому можно получить рекомендации о правильном выполнении упражнений. На всех «умных» площадках предусмотрен бесплатный Wi-Fi. На их создание выделено 2 млрд. рублей. «За два года в регионах создано 188 „умных“ площадок. В этом году будут сданы еще почти 100 объектов. Из них, кстати, 13 — это современные фиджитал-центры, которые набирают стремительную популярность в субъектах. В планах к 30-му году создать до полутора тысяч „умных“ спортивных площадок», — рассказал Чернышенко по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в области технологического роста, которую 13 февраля провел премьер-министр Михаил Мишустин. В целом к 2030 г., по планам правительства, не менее 70% россиян должны систематически заниматься физкультурой и спортом, напомнил Чернышенко. Уже сегодня, по его словам, соцопросы фиксируют рост удовлетворенности россиян условиями для занятий физкультурой и спортом до 64%. Также сегодня строятся объекты спорта в шаговой доступности за внебюджетные средства. «За два года Минспорт отобрал 40 проектов на общую сумму более 13 миллиардов рублей. И ожидаемый эффект для экономики регионов составит более 50 миллиардов рублей», — сообщил Чернышенко. В первую очередь подобные инициативы правительства направлены на снижение «больничных листов», считает профессор РАНХиГС, доктор экономических наук Галина Дехтярь. «Когда мы говорим о занятии спортом, мы говорим об определенном уровне жизни, об увеличении ее продолжительности и, соответственно, о более здоровом поколении молодежи, которая сегодня очень часто увлекается фастфудом и много времени проводит в компьютере и телефоне», — отметила эксперт. По ее мнению, такой образ жизни приводит к обострению ряда заболеваний, поэтому правительственные проекты в области массового спорта очень важны, особенно когда в них вовлечены дети. Эффективность принимаемых правительством мер начинает повышаться, отметила Дехтярь. Положительно, по ее словам, сказываются такие меры, как налоговый вычет, бесплатные занятия спортом для определенных групп населения и возвращение нормативов ГТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России к 2030 г. в рамках стратегической инициативы правительства «Бизнес-спринт» появится около 1,5 тыс. «умных» спортивных площадок, а в целом систематически заниматься физкультурой и спортом будут 70% россиян. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Умные» площадки отличаются от обычных многофункциональностью и цифровым подходом. Заниматься на тренажерах помогает QR-код, благодаря которому можно получить рекомендации о правильном выполнении упражнений. На всех «умных» площадках предусмотрен бесплатный Wi-Fi. На их создание выделено 2 млрд. рублей. «За два года в регионах создано 188 „умных“ площадок. В этом году будут сданы еще почти 100 объектов. Из них, кстати, 13 — это современные фиджитал-центры, которые набирают стремительную популярность в субъектах. В планах к 30-му году создать до полутора тысяч „умных“ спортивных площадок», — рассказал Чернышенко по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в области технологического роста, которую 13 февраля провел премьер-министр Михаил Мишустин. В целом к 2030 г., по планам правительства, не менее 70% россиян должны систематически заниматься физкультурой и спортом, напомнил Чернышенко. Уже сегодня, по его словам, соцопросы фиксируют рост удовлетворенности россиян условиями для занятий физкультурой и спортом до 64%. Также сегодня строятся объекты спорта в шаговой доступности за внебюджетные средства. «За два года Минспорт отобрал 40 проектов на общую сумму более 13 миллиардов рублей. И ожидаемый эффект для экономики регионов составит более 50 миллиардов рублей», — сообщил Чернышенко. В первую очередь подобные инициативы правительства направлены на снижение «больничных листов», считает профессор РАНХиГС, доктор экономических наук Галина Дехтярь. «Когда мы говорим о занятии спортом, мы говорим об определенном уровне жизни, об увеличении ее продолжительности и, соответственно, о более здоровом поколении молодежи, которая сегодня очень часто увлекается фастфудом и много времени проводит в компьютере и телефоне», — отметила эксперт. По ее мнению, такой образ жизни приводит к обострению ряда заболеваний, поэтому правительственные проекты в области массового спорта очень важны, особенно когда в них вовлечены дети. Эффективность принимаемых правительством мер начинает повышаться, отметила Дехтярь. Положительно, по ее словам, сказываются такие меры, как налоговый вычет, бесплатные занятия спортом для определенных групп населения и возвращение нормативов ГТО.